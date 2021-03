Si Ron DeSantis ne se prépare pas pour 2024, il fait un très bon travail pour ressembler à lui. Le gouverneur de Floride a frappé toutes les notes de droits depuis sa défaite de justesse Andrew Gillum en 2018. DeSantis s’est séparé comme le meilleur gouverneur du pays en ce qui concerne la gestion du COVID, ayant maintenu son état ouvert avec un taux de mortalité inférieur à la moyenne et une économie en plein essor.

DeSantis a également pris les devants sur d’autres questions comme la grande technologie. Maintenant, il a une réponse à l’idée de «passeport vaccinal» de Biden, et c’est exactement ce que vous attendez de quelqu’un qui n’a montré aucune crainte de l’establishment politique.

Great Point de DeSantis sur les passeports de vaccins: «Je me demande aussi que c’est comme si vous alliez faire ça et qu’est-ce qui donne toutes ces informations à une grande entreprise? Vous voulez que le renard garde le poulailler? Je veux dire, donnez-moi une pause. Je pense que c’est quelque chose qui a d’énormes implications sur la vie privée. » pic.twitter.com/CTeGqvZEsS – The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 29 mars 2021

L’idée d’un passeport vaccinal est ridicule. Il y a des dizaines de millions de personnes qui ont déjà eu COVID et sont immunisées. Ils n’ont pas besoin de se précipiter pour se faire vacciner, ce qui soulage toute tension sur l’approvisionnement afin que ceux qui sont réellement les plus vulnérables puissent être pris en charge. De plus, c’est simplement un état d’esprit complètement anti-américain de dire aux gens qu’ils doivent avoir un certain vaccin pour fonctionner dans les limites de la vie normale. C’est une chose de l’exiger pour les enfants d’une école publique. C’est une autre de l’exiger pour aller à l’épicerie ou à un jeu de balle.

C’est aussi une pente très glissante. Vous commencez à confier au gouvernement ce genre de pouvoir, et il y aura tout à coup beaucoup d’autres choses dont ils «auront besoin» avant de pouvoir faire les choses de base, et ces choses seront commodément conformes à ce que la gauche veut à l’époque.

En ce qui concerne les commentaires de DeSantis, j’aime particulièrement le fait qu’il remette en question la sagesse de donner aux sociétés géantes encore plus de pouvoir et d’informations. Target a-t-il le droit de connaître vos antécédents médicaux avant de pouvoir acheter un nouveau sac à dos à votre enfant? Faire cela exigerait également beaucoup plus de paperasserie et de coûts administratifs. Et pour quoi, exactement? Si vous n’êtes pas dans une catégorie vulnérable et que ceux qui ont été vaccinés (une majorité de personnes âgées ont déjà reçu leur premier vaccin), les risques sont pratiquement inexistants.

L’Amérique a été fondée sur l’individualisme et la vie privée qui va avec. Je ne suis pas du tout anti-vaccin, mais le rendre obligatoire, en particulier pour ceux qui ne font pas partie de la démographie à risque réel, est une gifle aux principes fondamentaux de notre nation. Et comme je l’ai dit, le précédent serait gravement abusé à l’avenir. DeSantis fait la bonne chose en giflant cela au niveau de l’État. Biden peut pousser tout ce qu’il veut. Cela ne se produira pas dans ces États rouges, et certainement pas en Floride.