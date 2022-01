Ron DeSantis amène sa femme atteinte de cancer à un événement organisé par un chef de culte connu pour provoquer des superpropagateurs

Pendant une grande partie de la dernière partie de décembre, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a été critiqué pour avoir disparu au combat alors que l’État est sous le choc d’une augmentation des cas de COVID-19 alimentée par la variante Omicron. Eh bien, vendredi soir, DeSantis a essayé de se défendre. Il a affirmé qu’il accompagnait sa femme, Casey, à une séance de traitement contre le cancer.

Mais plus tard vendredi, DeSantis a assisté à un événement parrainé par un chef de culte chrétien dont les événements ont été liés à de nombreux superdiffuseurs. Peu importe que sa femme présente actuellement un risque très élevé de COVID-19, même si elle est vaccinée.

En réponse aux critiques de l’État et des démocrates nationaux concernant son absence apparente à la suite du nombre record de cas en Floride, DeSantis – par l’intermédiaire de ses porte-parole – a déclaré qu’à l’époque, il était avec sa femme pendant qu’elle suivait un traitement pour un cancer du sein. .

Un porte-parole de DeSantis a déclaré que le gouverneur avait accompagné sa femme Casey pour un traitement contre le cancer le 29 décembre, le jour où plusieurs critiques de gauche ont accusé le gouverneur de « disparaître ». DeSantis a annoncé en octobre que sa femme avait reçu un diagnostic de cancer du sein, déclarant à Fox News à l’époque qu’en tant que « mère de trois jeunes enfants, Casey est la pièce maîtresse de notre famille et a eu un impact sur la vie d’innombrables Floridiens à travers ses initiatives en tant que première dame.

Mais plus tard vendredi, la WFLA, filiale de Tampa NBC, a révélé que DeSantis serait présent pour l’Orange Bowl ce soir-là, sa première apparition publique en deux semaines. Avant cette nuit-là, il n’avait été vu en public que deux fois dans la seconde moitié de décembre : une conférence de presse le 17 décembre et une interview avec Maria Bartiromo de Fox News le 19 décembre.

C’était problématique en soi, étant donné qu’en tant que patiente atteinte d’un cancer, Casey DeSantis court un risque particulièrement élevé de se briser si elle attrape COVID. Mais ce que DeSantis a fait ensuite est particulièrement incompréhensible. Il s’est avéré que lorsque DeSantis a quitté le Hard Rock Stadium, lui et Casey se sont rendus à Lifted Church (anciennement Miami Baptist Church), où le chef du culte chrétien Sean Feucht organisait l’un de ses événements «Let Us Worship».

Regardez un récapitulatif ici, de Feucht.

Lors de cet événement, Feucht a remis à DeSantis un prix « Défenseur de la liberté » pour ne pas s’être joint aux « gouverneurs et dirigeants tyranniques » qui ont imposé des mandats de masque, des limites de rassemblement, des ordonnances de séjour à domicile, etc. en 2021. Il a également dirigé la foule en priant pour la guérison de Casey.

DeSantis, pour sa part, en était ravi.

X

Ce soir, j’ai eu l’honneur de recevoir le prix Defender of Freedom à « Let Us Worship » à Miami. En Floride, nous protégerons le droit de culte et ne laisserons personne vous arrêter. pic.twitter.com/8f8HZR7D3X – Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 1er janvier 2022

Euh, Ron ? Vous ne semblez pas vous soucier de mettre votre femme en danger en allant non seulement à un match de football, mais aussi en allant à un concert même si elle a un cancer et ne peut pas former une réponse immunitaire appropriée même si elle est vaccinée. Aucun homme avec un quelconque amour pour sa femme ne ferait ça. Si DeSantis ne se soucie pas de la sécurité de sa propre femme, est-il étonnant qu’il ne se soucie pas de la sécurité des habitants de son état ? Son surnom de « DeathSantis » est bien mérité.

En se présentant dans un État qui connaît l’une des pires épidémies de COVID du pays, Feucht a annoncé en lettres majuscules qu’il se moquait littéralement de savoir si des personnes tombaient malades en assistant à l’un de ses événements. Mais là encore, nous le savions déjà. Après tout, Feucht a eu la brillante idée d’organiser un événement « Let Us Worship » près de Nashville au milieu d’une vague massive alimentée par Delta dans le Tennessee, et après un événement précédent à Nashville lui-même était lié à plus de 250 cas de COVID.

Feucht se fait racler les braises sur Twitter, mais ne semble pas comprendre de quoi il s’agit.

X

Ce fut un honneur d’être avec le gouverneur et sa femme dans l’État libre de Floride. Nous avons prié pour lui et sa femme. Apparemment, c’est controversé maintenant en Amérique. https://t.co/xcIASkUHCw – Sean Feucht (@seanfeucht) 1er janvier 2022

Laisse-moi t’expliquer gentiment et lentement, Sean. Vous êtes arrivé dans un état qui est écrasé par une vague de COVID, après avoir eu une histoire passée de ne pas vous soucier du fait que vos événements conduisent à des épidémies. Et vous ne semblez pas vous soucier du fait qu’un membre du public de haut niveau court un risque extrêmement élevé d’attraper ce virus, même s’il est vacciné. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes critiqué pour ça ? Dégagez.

Je me demande si Feucht et DeSantis ont honte. Mais il a été amplement établi que ces messieurs — un terme qui, dans leur cas, s’applique dans son sens le plus vague — n’en ont pas.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.