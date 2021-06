Ron DeSantis bat Donald Trump dans le sondage Major, Grassroots 2024 Straw – RedState ⋆ .

in

L’ancien président Donald J. Trump a clairement orienté le Parti républicain vers une direction plus populiste depuis qu’il a descendu cet escalator il y a six ans. Mais, depuis le 20 janvier de cette année, la grande question est de savoir si les électeurs resteront ou non avec le président Trump s’il se présente à nouveau en 2024.

L’establishment du GOP n’aimerait rien de plus que de revenir à l’ère pré-Trump, mais il est clair que les électeurs veulent aller encore plus loin dans MAGA, pour ainsi dire. Et ce week-end, les participants à la conférence du Western Conservative Summit ont montré pour la première fois qu’en 2024, Ron DeSantis pourrait être le choix de la base républicaine pour poursuivre ce que le président Trump a commencé.

Le Daily Wire rapporte que le Sommet des conservateurs de l’Ouest a constaté que pour ceux qui y ont assisté, « Les cinq meilleurs candidats, dans l’ordre du plus approuvé au moins, étaient : Ron DeSantis (74 %), Donald Trump (71 %), le sénateur Ted Cruz. (43 %), Mike Pompeo (39 %) et le sénateur Tim Scott (36 %), »

De même, “l’ancien vice-président Pence est arrivé à la dixième place”.

Le journaliste basé en Floride, John Cardillo, a supposé que DeSantis avait gagné parce que « les gens veulent de l’action et DeSantis a prouvé qu’il était prêt à agir ».

“Pour l’anecdote, ceux à qui je parle font davantage confiance à DeSantis FAR pour le personnel”, a ajouté Cardillo.

Les gens veulent de l'action et DeSantis a prouvé qu'il était prêt à agir. Pour l'anecdote, ceux à qui je parle font davantage confiance à DeSantis FAR en ce qui concerne le personnel.

En effet, ce n’est un secret pour personne que les problèmes de dotation en personnel ont affecté l’administration du président Trump dès le départ.

Les hacks du GOP du Comité national républicain et d’autres créatures des marais de DC ont profité de l’inexpérience du nouveau président face au gouvernement et, plutôt que de nommer ceux qui ont soutenu le président Trump, des gens comme Reince Priebus ont estimé qu’il était de leur devoir de remplir son administration à plein de Paul Ryan, nommés à la George Bush.

Chez American Compass, Rachel Bovard du Conservative Policy Institute a magnifiquement détaillé ceci :

L’embauche la plus importante de Priebus, qui laisserait une marque indélébile sur l’ensemble de la présidence Trump, a peut-être été la sélection de John DeStefano en tant que directeur du personnel présidentiel. DeStefano était autrefois un assistant de John Boehner, le président de la Chambre qui a été évincé lors d’une rébellion dirigée par le futur chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows. Il était le président de Data Trust, un cabinet de conseil républicain du centre-ville lié à American Crossroads de Karl Rove et Mitch McConnell. DeStefano n’avait aucune expertise discernable en matière de personnel, et aucun lien ou compréhension de l’objectif de Trump ou du mouvement conservateur lui-même. Les conservateurs ont exprimé leur mécontentement. Pourtant, c’est DeStefano qui dirigera le navire du personnel de février 2017 à fin mai 2019, date à laquelle il a quitté la Maison Blanche pour conseiller la société de vapotage Juul. Son mandat a largement servi de pipeline pour mélanger l’establishment de Washington à des postes administratifs pour le bien de leurs curriculum vitae, plutôt que de faire le travail difficile de faire face aux routines toxiques de Washington, ce que Trump a clairement indiqué qu’il avait l’intention. Le président a également fait preuve d’une énorme déférence dans le personnel envers l’appareil républicain à Washington. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a déclaré à Trump au cours des premières semaines : « Je ne veux plus entendre parler de ce discours sur le « vider le marais » », a fini par placer des alliés et des habitués de DC à des postes clés à la Maison Blanche et divers agences. Le président a également laissé une grande partie du personnel au niveau du sous-cabinet à la discrétion de ses secrétaires de cabinet. En conséquence, les agences étaient dirigées par des personnes nommées poursuivant les programmes politiques (et peut-être les ambitions politiques) de leurs secrétaires respectifs ou fonctionnant davantage comme des agents politiques républicains autonomes que comme des bergers des priorités politiques du président.

DeSantis, d’autre part, n’a aucun problème à licencier le personnel qu’il ne juge pas approprié pour faire avancer son programme. En fait, Politico a même tenté de jeter de la boue au gouverneur de Floride pour cela, déclarant récemment qu’il comptait en grande partie sur lui-même, sa femme et quelques conseillers de confiance pour faire le travail.

Politique :

– Un «groupe de soutien» d’anciens membres du personnel de DeSantis se réunit régulièrement pour échanger des histoires de guerre sur leurs difficultés à travailler pour le gouverneur. Le chiffre d’affaires dans son bureau et parmi ses conseillers de campagne est bien connu des républicains : au cours de trois de ses cinq années complètes au Congrès, il s’est classé au moins au 70e centile en termes de chiffre d’affaires le plus élevé dans un bureau de la Chambre, selon les données compilées par Legistorm. . Dans le bureau du gouverneur, il n’a que deux membres du personnel qui ont commencé avec lui lorsqu’il était membre junior du Congrès. – Dans les six mois suivant son entrée en fonction en tant que gouverneur en 2019, DeSantis a licencié cinq membres du personnel. L’un était un programmateur de 23 ans qui était avec lui depuis le début de sa course au poste de gouverneur. Peu de temps après qu’elle ait été envoyée faire ses valises, un membre anonyme de l’administration de DeSantis a été cité dans un blog de Floride dénigrant sa performance. Un mois plus tard, son chef de cabinet adjoint est parti, ce qui a incité les journalistes de Floride à lui faire part de la rotation rapide de son opération. […] « Tout au long de mon mandat de chef de cabinet, le gouverneur m’a donné le pouvoir de m’assurer que tous ceux qui travaillaient pour lui avaient à cœur les meilleurs intérêts de l’État », a écrit Strum. « Nous n’avons pas toléré les fuites, et nous n’avons pas toléré les arnaqueurs. Heureusement, à part certaines personnes dont nous avons dû nous séparer au début de l’administration, le gouverneur a eu une équipe solide et loyale, qu’il apprécie.

C’était censé être une fouille chez le gouverneur, peut-être la preuve d’un exécutif dysfonctionnel. Mais, son succès législatif en Floride en dit long. Le gouverneur a remporté de nombreuses victoires populistes – de l’interdiction de la théorie critique de la race à la protection des sports féminins, en passant par le soutien à la police et bien sûr, son succès fulgurant pendant la pandémie de COVID-19.

De même, observe Cardillo, « la paralysie de Trump par l’analyse et les défaillances répétées du personnel ont conduit à cela. DeSantis gère mieux les médias hostiles que Trump puis met ces mots en action. De plus, ceux à qui je parle et pensent que DeSantis aura 1000 avocats sur le terrain un an avant le jour des élections pour lutter contre la fraude.

La paralysie de Trump par l'analyse et les défaillances répétées du personnel ont conduit à cela. DeSantis gère mieux les médias hostiles que Trump puis met ces mots en action. De plus, ceux à qui je parle et pensent que DeSantis aura 1000 avocats sur le terrain un an avant le jour des élections pour lutter contre la fraude.

Si DeSantis fera une priorité d’avoir des avocats sur le terrain pour prévenir la fraude, cela ne peut que l’aider avec les électeurs de base. La sécurité des élections est le deuxième problème qui préoccupe ces électeurs, juste derrière la sécurité des frontières :

“La deuxième question demandait aux participants de marquer l’un des 25 problèmes politiques comme étant le plus important pour eux”, poursuit le communiqué. « Les cinq problèmes les plus importants étaient : l’immigration/la sécurité des frontières (82 %), l’intégrité électorale (79 %), la liberté de religion (75 %), le budget/déficit fédéral (74 %) et les droits des armes à feu (74 %).

Le bon vieux Kurt Schlichter de notre site sœur Townhall.com a également partagé des sentiments similaires avec Cardillo.

Voici ce que Kurt avait à dire : « Je remarque beaucoup de conservateurs dont le point de vue est ‘Nous vous aimons, Monsieur le Président, mais nous allons dans une direction différente en 2024.’ Je ne pense pas que le président Trump se présente à nouveau. »

Je remarque beaucoup de conservateurs dont le point de vue est « Nous vous aimons, Monsieur le Président, mais nous allons dans une direction différente en 2024 ». Je ne pense pas que le président Trump se présente à nouveau.

Qui sait si Trump se représentera. Mais, si DeSantis décide de se présenter en 2024, il vient non seulement avec des réalisations législatives et des instincts incroyables en tant que gouverneur de Floride, mais aussi avec un CV exceptionnel derrière lui.

C’est un vétéran de la guerre en Irak, un ancien membre du Congrès, un diplômé du premier cycle de Yale et de la faculté de droit de Harvard, et il a été capitaine de baseball universitaire de Yale. Il a aussi une belle famille. Le gars est un gagnant né.

Le président Trump était, et est, génial. Le plus grand président de ma vie. Il était exactement ce dont nous avions besoin en 2016.

Mais, en 2024, est-il temps de passer à DeSantis ?