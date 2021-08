Ron DeSantis bat les commissions scolaires, peut-il battre une souris ? Disney v. DeSantis, Prochainement… ⋆ .

Ron-Don DeSantis est un dur à cuire qui joue le mini-moi de Trump contre de petites commissions scolaires sans pratiquement aucun pouvoir contre la commission scolaire de l’État, contrôlée, bien sûr, par DeSantis. Même encore, certains districts scolaires locaux (Miami, par exemple) ont courageusement résisté au mandat de DeSantis selon lequel les districts scolaires ne peuvent pas imposer de masques, une règle complètement arriérée dans un parti républicain qui s’est construit en disant que le gouvernement local est le meilleur gouvernement.

DeSantis s’est même attaqué à l’industrie des croisières, tentant de priver les navires de croisière des quais dont ils ont besoin le long des côtes de la Floride, s’ils devaient être vaccinés. Encore une fois, c’était un jeu d’enfant, relativement parlant. Maintenant, Disney fléchit ses muscles. Du WCJB :

À partir du mois prochain, Disney Cruise Line met en œuvre un mandat de vaccination sur certaines de ses routes, a annoncé mardi la société.

«Pour les traversées vers les Bahamas à partir du 3 septembre 2021 et jusqu’au 1er novembre 2021, les Bahamas exigeront que tous les passagers âgés de 12 ans et plus soient entièrement vaccinés afin qu’un navire soit autorisé à entrer dans l’un de ses ports de croisière, y compris privés. des îles comme Disney Castaway Cay », selon un avis publié sur le site Web de la compagnie de croisière.

Oui, la compagnie de croisière de Disney compte. Mais tout le monde sait que la vraie bataille est encore à venir. Cela ne fait que chauffer, Disney World a conclu un accord exigeant que l’ensemble de ses employés syndiqués :

Walt Disney World, en Floride, exigera désormais que les employés syndiqués ainsi que les travailleurs non syndiqués et salariés soient entièrement vaccinés contre COVID-19 pour conserver leur emploi dans le parc à thème.

Oui. Cela laisse encore un grand pas à faire, et tout le monde sait qu’il arrive, preuve de vaccinations pour entrer dans n’importe quel complexe Disney, le moteur qui anime l’industrie touristique du centre de la Floride. À quel point DeSantis a-t-il l’intention d’être grand et mauvais et Trumpy lorsqu’il sera confronté à l’argent et au pouvoir? Peut-il battre une souris ?

En Floride, Disney v DeSantis est la bataille que je veux voir. Il est dur quand il s’agit de chier sur les commissions scolaires et les journalistes locaux… mais regardez-le fermer son trou sur Disney exigeant des vaccins. – Rick Wilson (@TheRickWilson) 24 août 2021

Oui, tout comme le combat semble pré-ordonné, le résultat aussi. Ron-Don-DeSantis peut faire valoir son atout lorsqu’il affronte une commission scolaire qui n’a rien contre quoi se battre. Il peut écraser les mouches. Mais que va-t-il faire quand une souris vient lui botter le cul ? Il va se coucher comme le prétendant qu’il est vraiment.

