Déjà ce mardi matin, nous rapportions les propos de Marjorie Taylor-Greene selon lesquels un passeport vaccinal, une idée à l’étude au sein du gouvernement fédéral, est la marque de la bête de l’administration Biden. Nous avons effacé son argument juridique ainsi que sa stupidité abjecte sur la question malgré le fait que nous ne soutenons pas automatiquement l’idée. Mais vous savez que si MTG et Jim Jordan sont fous de l’idée, Ron DeSantis ne pourrait pas être loin derrière.

Merci à Rawstory pour nous avoir apporté ses commentaires:

Lors d’une conférence de presse le lundi 29 mars, DeSantis a révélé qu’il prévoyait d’introduire «une fonction exécutive» qui interdirait aux entreprises de refuser le service à toute personne n’ayant pas reçu le vaccin COVID-19. Il a également fustigé l’idée de mettre en œuvre des passeports vaccinaux.

« Nous ne soutenons pas la création de passeports vaccinaux dans l’état de Floride », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse, selon le 10 Tampa Bay. «Il est tout à fait inacceptable que le gouvernement ou le secteur privé vous impose l’obligation de présenter une preuve de vaccination pour simplement pouvoir participer à la société normale.»

En fait, il a raison sur certains aspects et 100% tort sur d’autres. Il serait erroné que le gouvernement exige que l’on présente la preuve d’un vaccin pour participer à la société normale. Mais ce n’est pas ce qui est proposé.

Les entreprises proposent qu’elles devraient être autorisées à garder les personnes qui n’ont pas été vaccinées hors de leur entreprise. Une entreprise qui exige une preuve de vaccination avant de permettre son entrée dans l’entreprise n’interdit à personne de participer à la société. L’entreprise exerce sa propre «liberté» de contrôler sa «propriété».

Nous pouvons le voir tenter de rédiger un ordre en Floride qui rend illégal pour une entreprise de Floride d’exclure des personnes sans preuve de vaccination. Nous nous attendons à ce qu’un juge ordonne (le mette en attente) plus tard dans l’après-midi et soumette l’ensemble du dossier à une audience plus tard, où nous nous attendons à ce que la Floride soit perdante. DeSantis peut interdire aux biens du gouvernement de l’État, aux écoles, au DMV, etc. d’exiger un passeport. Il nous semble manifestement illégal pour lui de dire aux entreprises de Floride qu’elles doivent autoriser tout le monde sur la propriété. Les entreprises peuvent exclure les personnes portant des armes sur leur propriété (la loi sur les droits civils interdit à une entreprise d’exclure par race et religion, entre autres classes). Aucune loi ne peut obliger une entreprise à servir tout le monde.

«Vous voulez aller au cinéma, si vous devez montrer [a vaccine passport]? Non. Vous voulez aller à un jeu, devez-vous le montrer? Non. Vous voulez aller dans un parc à thème? Non, nous ne soutenons pas cela.

Certains de ces exemples sont-ils des propriétés gérées par le gouvernement? On peut s’opposer à l’idée tout ce que l’on veut. Il ne peut pas dire à Disney World qu’il doit accepter des personnes sans passeport. Ou, du moins, ce serait certainement une nouvelle loi pour nous.

Cela vaut peut-être la peine d’être mentionné:

Au mardi 30 mars, la Floride avait la troisième épidémie de COVID la plus élevée aux États-Unis avec plus de 2 millions de cas signalés et plus de 33000 décès liés au COVID.

Et bon sang, personne n’est obligé de se faire vacciner. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner, au moins 99% des décès concerneront des personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner. Ce n’est pas une «bonne chose», mais c’est moins mauvais que de laisser le zélote anti-vax à côté de vous vous infecter.

