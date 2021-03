Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a critiqué samedi la politique d’immigration «désastreuse» du président Biden alors que l’afflux de migrants arrivait à la frontière.

« Ils ont créé cette crise », a déclaré le gouverneur sur « Justice avec le juge Jeanine » de Fox News après avoir soutenu que l’ancien président Trump avait gardé la frontière sous contrôle pendant sa présidence.

« Mais je pense que c’est intentionnel, je pense que c’est idéologique », a poursuivi DeSantis. « Je pense qu’ils sont mordus politiquement maintenant », mais il a dit qu’il pensait que c’était quelque chose que l’administration prévoyait.

« C’est une façon désastreuse de démarrer une administration », a déclaré DeSantis à propos de Biden. « Je pense que la plupart des Américains vont être fermement opposés à cela et j’espère qu’ils inverseront leur cap. »

DeSantis a noté que pendant son mandat, la Floride avait «interdit les villes sanctuaires» et institué E-Verify, un système Web qui aide les employeurs à s’assurer que leurs employeurs sont légalement autorisés à travailler aux États-Unis

« Biden va dans la mauvaise direction », a-t-il déclaré à Pirro. « Trump avait raison à la frontière, Biden s’est trompé. »

Le gouverneur a également vanté la gestion du coronavirus par la Floride, affirmant que son administration voulait «veiller sur tout le monde».

«Nous l’avons considéré comme un virus particulièrement dangereux pour les personnes âgées, mais pas aussi dangereux pour les jeunes, nous avons donc fait le contraire. [from New York] sur les maisons de retraite », a-t-il dit.

«Nous avons interdit aux hôpitaux d’envoyer des patients infectés dans des maisons de soins infirmiers», a-t-il poursuivi, expliquant que l’État donnait la priorité à la vaccination des personnes âgées et à la réouverture des écoles. « Il est très important qu’ils aient la possibilité d’aller à l’école. Nous avons également sauvé l’économie de l’effondrement », a-t-il ajouté, notant que le taux de chômage était de 4,9%.

« Nous avons fait toutes ces choses même avec l’une des populations les plus âgées du pays et notre mortalité par habitant COVID est inférieure à la moyenne nationale et bien inférieure à celle des États verrouillés comme New York, New Jersey et l’Illinois. »

Il a déclaré que la Floride était pénalisée d’environ 2 millions de dollars dans le programme de relance des démocrates pour les coronavirus de 1,9 billion de dollars « parce que nous avons un faible taux de chômage, parce que nous avons sauvé l’économie, parce que nous avons également une mortalité COVID plus faible que beaucoup de ces États de verrouillage. »

« Donc, ce que fait ce projet de loi, c’est que si vous avez verrouillé, détruit votre état … et que vous n’avez pas réussi à arrêter COVID également, vous obtiendrez une aubaine », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il y avait un « transfert d’argent efficace » dans le projet de loi depuis des États comme la Floride et la Géorgie vers des États démocratiques comme New York, l’Illinois et la Californie. « Ça pue le ciel. »