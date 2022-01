Ron DeSantis déchire Joe Biden sur sa gestion de Covid

Gouv. Ron DeSantis (R-FL) a vivement critiqué le président Joe Bidenla gestion de la pandémie dimanche, arguant que l’administration essaie de se battre avec la Floride et le Texas dans le but de « détourner l’attention de leur échec ».

Fox News’ Marc Levin a interrogé le gouverneur, lui demandant s’il avait déjà pensé qu’une pandémie « serait politisée de la même manière que Washington l’a politisée », et félicitant DeSantis d’avoir rendu accessible le traitement par anticorps monoclonaux.

« En note de bas de page, j’étais en Floride – ma famille était en Floride », a déclaré Levin. « J’ai eu le vaccin Johnson & Johnson, j’ai eu le rappel, puis j’ai eu le virus. Et nous avons cherché sur Internet, et il y avait un centre à 32 km où nous pouvions aller pour obtenir la thérapie par anticorps monoclonaux. »

DeSantis a récemment reproché à l’administration Biden de ne pas avoir envoyé de doses supplémentaires hebdomadaires de thérapie par anticorps monoclonaux en Floride.

Des responsables de Floride ont également critiqué l’administration Biden pour avoir suspendu les expéditions de traitements par anticorps. Selon le Tampa Bay Times, il n’est pas clair si les expéditions vers la Floride ont déjà été interrompues et le gouvernement fédéral a depuis repris les expéditions vers tous les États comme ils l’auraient fait auparavant.

Au cours de l’entretien, DeSantis a rejeté l’idée que la Floride utilise trop d’anticorps.

« La plupart de ces autres gouverneurs et les gens aiment [Dr. Anthony] Fauci et les dirigeants fédéraux, ils disent essentiellement: « Faites-vous une injection, portez un masque » et ils ne parlent jamais de traitement », a déclaré DeSantis. « Et nous avons vraiment adopté le traitement parce que c’est juste la réalité de ce à quoi nous sommes confrontés. »

Être « hostile » envers les personnes qui adoptent les options de traitement, a déclaré DeSantis, « montre qu’il s’agit en grande partie d’un agenda politique ».

DeSantis a ajouté plus tard qu’il pensait que lorsque les gens repenseraient à la façon dont la pandémie avait été gérée, « il y aura toute une série de péchés cardinaux ».

« Le principal serait la fermeture des écoles », a déclaré DeSantis avant d’énumérer les fermetures prolongées et de ne pas se concentrer suffisamment sur les traitements pour Covid dès le début.

« Fauci et les gens sont absolument à blâmer pour cela », a déclaré DeSantis. « Et donc une fois que nous avons mis ces traitements en ligne via le secteur privé, les ignorer et mettre tous vos œufs dans le même panier était une erreur fondamentale. »

DeSantis a ensuite pivoté pour attaquer directement Biden pour ne pas avoir augmenté l’approvisionnement de la Floride en traitements par anticorps.

«Je pense qu’ils ont juste une vision en tunnel sur la façon dont ils veulent gérer cela. Cela n’a évidemment pas fonctionné », a déclaré DeSantis. « Rappelez-vous qu’il a démagogué Donald Trump pendant la campagne, disant que Trump était à blâmer pour Covid même si la Chine était à blâmer pour Covid. »

Le gouverneur a noté que l’une des promesses de campagne de Biden était de maîtriser Covid, mais les cas de Covid ont récemment monté en flèche.

« Sa promesse centrale de sa campagne – totalement en fumée », a déclaré DeSantis. «Et donc je pense qu’à la suite de cela, ils essaient de trouver des boucs émissaires. Et je pense qu’essayer de se battre avec la Floride ou le Texas n’est qu’une des choses qu’ils font pour détourner l’attention de leur échec.

