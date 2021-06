Ron DeSantis dépasse Trump dans le sondage présidentiel sur la paille de 2024 et Trump ne sera PAS heureux ⋆ .

Les sondages de paille valent moins que les pailles, non ?

Oui, c’est très vrai. Et pourtant, des sondages de paille sont effectués lors de conférences conservatrices, pour évaluer ce que les conservateurs pensent des chances de nomination de divers hommes (pas de femmes). Ainsi, d’une certaine manière, un sondage de paille est un peu une compétition. Trump n’aime pas perdre ses concurrents, en particulier ceux qui sont publiés.

La conférence de la coalition Foi et liberté a eu lieu ce week-end. Il y a un sondage de paille qui est publié. Non, cela ne veut rien dire en fait, sauf qu’il a un gagnant, ce qui en fait une compétition significative dans l’esprit de Trump, et… eh bien, Trump a « perdu » contre Ron DeSantis. C’est un énorme développement, ou du moins certains disent que c’est un énorme développement. Selon l’agent républicain Kevin Sheridan :

«Des courses énormes, mais la nouvelle la plus intéressante à sortir de cette coalition Foi et Liberté était le sondage de paille qui a vu Ron DeSantis battre Donald Trump, comme vous venez de le mentionner en haut de l’émission. Je pense que c’est quelque chose à surveiller. Si DeSantis devait réellement entrer dans une primaire avec Donald Trump, ce serait une course difficile tout autour. Et vous savez, c’est la nouvelle la plus intéressante.

Droite. Nous trouverions cela beaucoup plus intéressant si le sondage de paille n’était pas fait en Floride, où les gens de DeSantis pourraient donner de l’argent aux busboys pour acheter un bulletin de vote, les faire entrer tôt dans la politique républicaine. Nous trouverions encore plus intéressant si Kevin Sheridan n’était pas un conseiller de campagne Romney-Ryan qui pourrait remuer avec des pailles, vous savez ?

Tout ce que nous disons, c’est que nous n’avons pas vu Mitch McConnell anéantir une enquête entière parce que Ron DeSantis l’a ordonné. D’ailleurs, Ron DeSantis se retrouverait la tête sur une paille à Key Biscayne s’il un jour… Attends. Ce n’est pas le but des sondages de paille, personne ne « gagne » ou ne « perd » dans les sondages de paille. Ils mesurent juste « l’intérêt ». Michael Steele, ancien président du RNC, dit que la seule nouvelle fiable est que Trump va chier de petits crabes bleus quand il verra cela parce que quelque chose ne va pas. Il n’est pas au top !

“Eh bien, Kevin, je sais une chose avec certitude, quand l’ancien président voit ce sondage où DeSantis a fait mieux que lui, cherchez cette autre chaussure à laisser tomber de Trump.”

Exactement. La seule chaussure qui tombe sur quoi que ce soit est celle qui se promène normalement autour de Mar-a-Lago, à la recherche de robes de mariée. Cela ne veut pas dire grand-chose, mais si cela provoque le pic de tension artérielle de Trump et que DeSantis craint que sa tête ne se noie ? Pas de réelle menace pour les gens ? C’est assez significatif pour aujourd’hui.

Paix, vous tous

Jason

