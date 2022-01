Ron DeSantis dit que près d’un million de tests Covid ont été autorisés à expirer dans la réserve de l’État

Gouverneur de Floride Ron DeSantis a permis à un nombre important de tests de coronavirus d’expirer dans le stock de l’État.

« Nous avions entre 800 000 et un million de kits de test, des kits de test rapide Abbott, dans notre entrepôt qui ont expiré », a déclaré le directeur de la division de la gestion des urgences de Floride. Kevin Guthrie lors d’une conférence de presse jeudi. Il a noté qu’ils ont expiré « avant le 26 décembre au 30 décembre ».

Lors de la conférence de presse, DeSantis a affirmé que la demande à l’époque était faible.

« Ils les ont envoyés comme demandé, il n’y a eu aucune retenue », a déclaré DeSantis. « Il n’y a pas eu beaucoup de demandes en septembre, octobre, novembre. »

« S’ils ne sont pas exacts, nous ne voulons pas envoyer de tests inexacts », a-t-il ajouté. « Mais ils ont déjà été prolongés en septembre, il n’y avait pas beaucoup de demande pour eux. Ils les ont envoyés comme demandé, il n’y a eu aucune retenue.

DeSantis a annoncé qu’environ un million de tests à domicile ont été envoyés par l’État aux maisons de soins infirmiers et aux établissements de réadaptation.

Jeudi, la Floride avait connu une moyenne sur sept jours de 56 661 cas de coronavirus. Pendant la pandémie globale, l’État a connu 4,49 millions de cas et 62 622 décès. Au moins 75 pour cent de la population de l’État de plus de 22 millions d’habitants a reçu au moins une dose de vaccination contre le Covid, tandis que 64 pour cent sont entièrement vaccinés. Au moins 95 % des millions de personnes âgées de 65 ans ou plus ont reçu au moins une dose de vaccination contre le Covid, tandis que 89 % des personnes de cette catégorie sont vaccinées.

