Ron DeSantis essaie de blâmer les immigrants pour la poussée de Covid de son État – puis est démystifié ⋆ .

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis (R) tente de rejeter la responsabilité de la hausse alarmante de son État dans les cas de COVID, mais il fait déjà face à un recul contre cet effort. Au cours de la semaine dernière, le gouverneur républicain a visé le (CDC), le président Joe Biden, son administration et même les immigrants.

« Joe Biden a le culot de me dire de me retirer du COVID pendant qu’il laisse les migrants infectés par le COVID traverser notre frontière sud par centaines de milliers », avait précédemment déclaré DeSantis. «Aucun élu ne fait plus pour permettre la transmission du COVID en Amérique que Joe Biden avec ses politiques d’ouverture des frontières.»

À une autre occasion, DeSantis a tenté de rejeter la faute sur les immigrants non vaccinés et sans papiers. Selon le gouverneur de Floride, “ce sont les immigrants qui traversent la frontière – et non les Floridiens qu’il a encouragés à se comporter de manière irresponsable, les non vaccinés ou les non masqués – qui propagent des variantes”.

Les remarques de DeSantis font écho aux paroles du sénateur Ted Cruz (R-Texas) et de Sean Hannity de Fox News. Maintenant, les affirmations de DeSantis sont complètement démystifiées. Une analyse publiée par le Washington Post explique pourquoi les immigrants ne sont pas à blâmer pour la dernière propagation accélérée de la variante Delta de COVID.

« Cette idée dépend de trois malentendus clés », rapporte la publication. « Un malentendu sur l’augmentation des arrivées à la frontière mexicaine, un malentendu sur la façon dont les migrants sont libérés de la détention fédérale et un malentendu sur l’endroit où la pandémie est réellement à son pire. »

L’analyse met également en évidence un Aaron Reichlin-Melnick distinct, conseiller politique pour l’American Immigration Council. Il a expliqué comment et pourquoi les immigrants sont généralement testés beaucoup plus que toute autre personne dans le pays.

« Les migrants sont à bien des égards le groupe le plus testé dans le pays. Aucun autre groupe de personnes dans tout le pays n’est testé à un taux proche de 100 pour cent », a-t-il déclaré par téléphone. «Donc, lorsque nous parlons des taux d’infection des migrants, ce que nous savons en fait, c’est que beaucoup de personnes testées positives sont asymptomatiques; qui, s’ils étaient aux États-Unis, n’auraient tout simplement jamais été testés. »

Bien que les sentiments de DeSantis aient été démystifiés, son bureau a publié une longue déclaration dans le but de clarifier ses propos. En référence aux immigrants, son bureau a admis que la migration n’est pas seule responsable.

« Ce que nous savons d’après les données officielles, c’est qu’environ 200 000 personnes traversent illégalement la frontière chaque mois. Ils viennent de plus de 100 pays, et certains de ces pays d’où est originaire une partie importante des migrants, comme Haïti, ont des taux de vaccination contre le COVID extrêmement faibles. Par conséquent – Lorsque l’administration Biden discute de la mise en œuvre de passeports vaccinaux pour les immigrants légaux et les touristes venant dans notre pays, mais autorise la libre circulation des immigrants illégaux à travers la frontière et dans tout le pays (en particulier vers la Floride, où 70% des migrants détenus et interrogés par notre les forces de l’ordre de l’État aidant à la sécurité des frontières au Texas signalées comme leur destination finale) sans aucune mesure d’atténuation, ce qui est hypocrite. Si le président Biden était sérieux au sujet de « arrêter le virus » comme il l’a promis, ses politiques d’ouverture des frontières n’ont aucun sens. À tout le moins, il est injuste (pour ne pas dire non scientifique) que les immigrants légaux, les touristes et même les citoyens américains soient soumis à des restrictions COVID plus strictes que les immigrants illégaux. Si les recommandations de santé publique concernent la santé publique, ces recommandations devraient s’appliquer à tous de la même manière. Les hôpitaux communiquent des données sur l’utilisation des lits d’hospitalisation, la capacité des soins intensifs, les hospitalisations COVID et d’autres mesures directement au HHS, mais ils ne signalent pas le statut de citoyenneté des patients, à ma connaissance. Le souci est que certaines personnes pourraient se sentir bien, mais porter des variantes de différents pays et les propager à des personnes à risque plus élevé, qui deviennent alors extrêmement malades. Bien sûr, la migration n’est pas le seul facteur de propagation du COVID, et le gouverneur n’a jamais laissé entendre que c’était le cas. Le principal problème que le gouverneur DeSantis a souligné dans ses commentaires hier était la nature paradoxale du soutien de l’administration Biden à des restrictions supplémentaires sur les Américains et les immigrants légaux (à savoir, le soutien du WH pour les passeports vaccinaux) tout en permettant aux migrants illégaux de traverser la frontière et de voyager à travers le pays librement.

