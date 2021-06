Ron DeSantis Just Savages Fauci et exige la responsabilité – RedState ⋆ .

Le gouverneur Ron DeSantis a visé certaines des bureaucraties derrière la gestion de la pandémie ainsi que le Dr Anthony Fauci lors d’un point de presse hier.

DeSantis a démonté Fauci sur ses tongs, affirmant qu’une partie de ce qu’il propageait n’était pas soutenue par la science.

Gov. DeSantis : « Je pense que maintenant avec les e-mails de Fauci… il est assez clair que beaucoup de ces trucs ont été volés par le siège de votre pantalon. Cela n’était pas basé sur des données concrètes. pic.twitter.com/u3PRt54Vkp – The Post Millennial (@TPostMillennial) 5 juin 2021

« Cette bureaucratie doit être amenée à rendre des comptes. Vous ne pouvez pas avoir une bureaucratie qui se contente de publier ces règles à la volée. Ils ont littéralement dit: “Si vous prenez un bain de soleil sur un bateau de croisière, vous devez porter un masque.” Ah bon? Je veux dire, donne-moi une pause. Je pense que maintenant avec les e-mails de Fauci… il est assez clair que beaucoup de ces trucs ont été volés par le siège de votre pantalon. Cela n’était pas basé sur des données concrètes.

DeSantis a ensuite souligné que même s’il existait des preuves de la théorie des fuites de laboratoire, Big Tech fermait toute question à ce sujet sur les réseaux sociaux.

« En fait, il y avait des gens qui montraient, l’un faisant remarquer que cette chose venait du labo. Si vous avez dit cela il y a un an, les médias d’entreprise ont dit que vous étiez un théoricien du complot », a-t-il déclaré. “Facebook vous dé-plateforme pour avoir dit cela.”

La semaine dernière, DeSantis a signé un projet de loi sur la censure anti-Big Tech traitant exactement de ce genre de question, comme nous l’avons signalé.

DeSantis a déclaré qu’ils n’avaient pas encore pu trouver de lien pour prouver qu’il s’était développé naturellement et que la théorie des fuites de laboratoire était “l’explication la plus plausible”. Mais cela a soulevé la question de savoir pourquoi Fauci et d’autres avaient envoyé des subventions à Wuhan. Il s’est ensuite penché sur la question du gain de fonction en recherche. “Je suis désolé”, a-t-il pesté. « Ce n’est pas une utilisation appropriée de l’argent des contribuables. Quand il a témoigné il y a de nombreuses années que faire de la recherche sur le gain de fonction, le risque d’avoir une pandémie vaut la peine de faire de la recherche, je ne suis pas d’accord avec cela. Je pense que ce qui s’est passé a été un désastre et la Chine l’a dissimulé, ils doivent être tenus pour responsables. Mais les bureaucrates aux États-Unis doivent également rendre des comptes. »

Maintenant, c’est ce que chaque républicain devrait dire, ce que chaque membre du Congrès devrait évoquer à chaque audience et événement médiatique. Ce n’est pas acceptable et nous avons besoin de réponses, non seulement de la Chine mais de nos propres responsables quant aux décisions qui ont été prises. C’est bien pour DeSantis d’avoir pris le relais, d’avoir donné le ton juste et d’exiger des comptes. C’est pourquoi les gens voient un leader dans DeSantis – parce qu’il est prêt à se battre et à appeler les choses.