Ron DeSantis lâche le marteau sur les «  passeports de vaccins  » – RedState ⋆ .

Cela va faire hurler les démocrates et les gars de Reason, mais il fallait le faire. Le gouverneur Ron DeSantis a abandonné l’idée d’un «passeport vaccinal», signant un décret interdisant aux entreprises de tenter de mettre en œuvre une telle stupidité.

L’idée est poussée par la Maison Blanche, avec la présomption que les entreprises sont tellement réveillées ces jours-ci qu’elles n’ont même pas à le mandater. DeSantis prend cependant de l’avance sur les choses, comme il l’a si souvent fait ces dernières années. C’est ce qui fait de lui le meilleur gouverneur du pays, du moins à mon avis.

(Ron DeSantis a la réponse parfaite à l’idée de « passeport de vaccins » de Biden)

Le gouverneur de Floride @RonDeSantisFL a signé un décret qui empêche les entreprises d’État et le gouvernement d’utiliser des «passeports vaccinaux» ou de publier le statut vaccinal d’une personne. https://t.co/9SJ3F5kul8 – MediaResearchCenter (@theMRC) 3 avril 2021

Voici les commentaires de DeSantis et quelques extraits de la commande par CNS News.

«Aujourd’hui, j’ai publié un décret interdisant l’utilisation des soi-disant passeports vaccinaux COVID-19, a annoncé le gouverneur DeSantis dans un tweet lié à son décret exécutif, qui, selon lui, sert de mesure provisoire tandis que la législature de Floride élabore une législation pour codifier les éléments de sa commande. L’ordonnance interdit au gouvernement de Floride de délivrer une «documentation normalisée» certifiant et de publier le statut vaccinal d’une personne: «Aucune entité gouvernementale de Floride, ni ses subdivisions, agents ou ayants droit, ne sera autorisée à délivrer des passeports vaccinaux, des laissez-passer vaccinaux ou d’autres documents normalisés dans le but de certifier le statut vaccinal d’un individu contre le COVID-19 à un tiers, ou de publier d’une autre manière ou partager le carnet de vaccination contre le COVID-19 ou des informations de santé similaires. » De même, il est interdit aux entreprises de refuser l’accès et le service aux clients qui ne fournissent pas la preuve qu’ils ont été vaccinés: «Il est interdit aux entreprises en Floride d’exiger de leurs clients ou de leurs clients qu’ils fournissent des documents certifiant la vaccination contre le COVID-19 ou la récupération après la transmission pour accéder à l’entreprise, y accéder ou obtenir des services.»

Des mesures comme celle-ci sont absolument nécessaires pour diverses raisons. Premièrement, leurs nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un n’a peut-être pas encore reçu le vaccin. Ils peuvent être dans une tranche d’âge qui ne supporte presque aucun risque statistique du virus ou ils peuvent avoir déjà eu COVID (et avoir toujours une immunité). L’idée que ces personnes devraient être punies et obligées de rester enfermées alors que la science dit qu’il est parfaitement sûr pour elles de sortir est absurde.

Mais cela dépasse les aspects pratiques de tout cela. Les problèmes de confidentialité sont une grande préoccupation. Pourquoi une entreprise devrait-elle être en mesure d’exiger des informations médicales protégées et privées afin de vous vendre un produit, en particulier lorsqu’il existe une myriade de raisons pour lesquelles vous pourriez être «en sécurité» mais toujours pas vacciné? Cela n’est autorisé sur aucun autre front, et cela ne devrait pas être autorisé ici. Comme DeSantis l’a souligné dans ses précédents commentaires sur cette question, les grandes entreprises se sont révélées être de terribles gérants d’informations personnelles. Maintenant, nous voulons créer un système de crédit social à la chinoise via un passeport vaccinal? Ouais, ça va être un non dur de la plupart des Américains. Le fait que certains pensent réellement que c’est une bonne idée prouve une fois de plus à quel point les personnes myopes peuvent être.

DeSantis fait ce qu’il faut, et il sera sans aucun doute repoussé par la gauche et même apparemment par la droite (les libertariens sont grands pour permettre aux entreprises privées de faire absolument tout ce qu’ils veulent, par exemple). Le gouverneur ne se soucie pas des critiques, cependant. Il a mené la pandémie avec une résolution intrépide, ne faisant que des choses qui ont un sens scientifique et sont soutenues par la Constitution. Ainsi, l’État libre de Floride continue d’être un phare parmi la plupart des autres pays de l’Union.