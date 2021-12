Ron DeSantis permettra aux entreprises de Floride de payer les frais de l’État avec la crypto

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a exhorté les autorités à autoriser les entreprises locales à payer les frais de l’État en utilisant Bitcoin (BTC / USD) ou d’autres crypto-monnaies. Les paiements cryptographiques effectués par les entreprises doivent être payés directement au Département d’État.

DeSantis, qui est également membre du Parti républicain, a également ajouté que les autorités doivent lancer des programmes pilotes pour étudier comment la technologie blockchain peut être utilisée pour surveiller les immatriculations de véhicules à moteur et valider d’autres processus tels que les accords Medicaid.

Le gouverneur de Floride défend les crypto-monnaies

DeSantis a ajouté cette proposition dans le cadre du budget 2022-2023. Il a estimé que les entités commerciales opérant en Floride devraient être libres de payer les frais de l’État directement à l’aide d’actifs numériques.

De plus, il a plaidé pour que l’État soutienne les innovations en matière de cryptographie en recommandant qu’une partie du budget, environ 250 000 $, soit utilisée pour soutenir le programme pilote de titre Blockchain au sein du ministère de la Sécurité routière et des véhicules à moteur.

DeSantis a noté que la technologie blockchain peut être utilisée pour automatiser et vérifier divers processus, tels que la surveillance des immatriculations de voitures. Il a également ajouté que la technologie blockchain devrait être utilisée par la Florida Agency for Health Care Administration. En tant que telle, la technologie peut être utilisée pour authentifier des processus tels que les transactions Medicaid et détecter la fraude.

DeSantis a également noté que la somme totale utilisée pour soutenir l’ensemble du secteur de la crypto équivaudrait à 700 000 $. Il a déclaré,

C’est quelque chose que nous apprécions et voulons nous assurer que le gouvernement de l’État est favorable à la cryptographie.

Les États américains misent sur la crypto

Dans tout l’État de Floride, la ville de Miami s’est imposée comme le plus grand centre de cryptage. Le maire de la ville, Francis Suarez, est l’un des principaux défenseurs du Bitcoin et, lors de sa réélection, a déclaré qu’il transformerait la ville en un important centre de cryptographie et a même annoncé son intention de recevoir son premier chèque de paie en Bitcoin.

Plus tôt cette année, Miami a accueilli la plus grande conférence Bitcoin qui a attiré des partisans notables de Bitcoin et des entreprises basées sur la cryptographie. Suárez a déclaré par solidarité qu’il y avait des avantages qui provenaient du cryptosystème. Il a également plaidé en faveur de la technologie blockchain, la qualifiant de « la plus sûre de la planète ».

Miami a également récemment lancé le premier jeton d’État connu sous le nom de MiamiCoin. La pièce a connu une croissance remarquable et le maire prévoit de distribuer le produit de Miami Coin aux résidents de la ville via un programme Bitcoin Yield.

New York est l’autre État américain qui devient également gros avec les crypto-monnaies. Le maire nouvellement élu de l’État, Eric Adams, reçoit également ses trois premiers chèques de paie en Bitcoin. Adams propose également d’introduire un cours de crypto et de blockchain à l’école.

L’adoption des crypto-monnaies et de la technologie blockchain aux États-Unis intervient alors que le pays prend la position de la Chine en tant que plus grand centre d’extraction et d’échange de crypto-monnaies.

Le poste Ron DeSantis permettra aux entreprises de Floride de payer les frais de l’État avec la crypto apparue en premier sur Invezz.