Ron DeSantis reçoit des conseils COVID d’un psychiatre californien poussant de la pâte de cheval ⋆ 10z viral

Imaginons un instant que l’ivermectine, alias vermifuge de vache, alias “pâte de cheval” et alias “hydroxychloroquine”, imaginons que cela a fonctionné pour ceux qui viennent d’avoir un contact avec COVID. Fais semblant.

Même les MAGA savent qu’il a été démontré que l’ivermectine avait des effets secondaires très graves, en particulier chez les personnes souffrant de problèmes cardiaques sous-jacents. Les MAGA savent qu’il y a un risque à le prendre. Peut-être que l’on aurait un cas COVID léger (bien qu’il y ait moins de cas bénins avec la variante Delta), ce serait un appel difficile à savoir s’il faut le prendre, même si cela a fonctionné dans tous les cas.

Fais juste semblant.

Mais s’il y avait une option ! Et s’il y avait une boulette de gerbille qui, si elle était tirée juste dans le bras, avait un taux de réussite de 99,9%. Le “Gerbil Cure” ne serait connu que des évangéliques de droite car il a été étudié par des scientifiques de la Liberty University et de plusieurs collèges bibliques, puis publié sur les bonnes pages Facebook. Enfin, la seule façon d’obtenir la boulette de gerbille est de se présenter à l’église le dimanche.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Chaque MAGA prendrait le granulé sur la pâte de cheval car, bien sûr, c’est plus sûr.

Ron DeSantis utilise presque la même approche scientifique en écoutant un psychiatre californien pour obtenir des conseils COVID. Les psychiatres peuvent être parmi les médecins les plus précieux au monde, sauvant plus de vies que de nombreuses autres spécialités, mais ils ne sont pas des experts en médecine interne et en maladies infectieuses. Cela ne dérange pas DeSantis. Selon Rawstory

Un psychiatre californien qui a conseillé le gouverneur Ron DeSantis sur la pandémie de coronavirus a récemment promu un médicament pour les patients COVID-19 contre lequel les experts fédéraux en maladies ont fortement mis en garde après une augmentation des appels aux centres antipoison

Le Dr Mark McDonald de Los Angeles fait partie d’un groupe marginal de professionnels de la santé au franc-parler qui ont poussé l’ivermectine comme alternative à la vaccination généralisée contre le coronavirus. McDonald a qualifié l’ivermectine de « traitement efficace, sûr et peu coûteux » dans un article publié le 5 août sur Twitter, et il a partagé un article du Jerusalem Post citant une étude récente sur le médicament en Israël.

Bon, on joue le jeu. Disons que ça marche ! Mais qu’en est-il de la pastille, découverte à Liberty, ou à l’université Bob Jones, ou quel que soit leur nom ! Les gens n’utiliseraient-ils pas d’abord le granule ? Peut-être que nous avons juste un problème de marque avec le vaccin. Disons que le vaccin n’est rien d’autre que des pastilles de gerbilles, broyées en un minuscule liquide assez petit pour les aiguilles.

Une vague de désinformation en ligne sur l’ivermectine a entraîné une augmentation de la demande, et certaines personnes se sont tournées vers une version du médicament destinée aux animaux de ferme. Cela a incité la Food and Drug Administration des États-Unis à tweeter : « Vous n’êtes pas un cheval. Vous n’êtes pas une vache. Sérieusement, vous tous. Arrête ça.”

Mais vous avez beaucoup en commun avec les gerbilles ! Vous avez tous les deux une bouche, des cheveux, des langues (nous présumons), la reproduction suit en quelque sorte les mêmes principes, en ce sens que le mâle est toujours prêt. Alors… si le granulé de gerbille fonctionne.

Renommer le vaccin comme rien d’autre que du jus de pastilles de gerbille. Ron DeSantis serait soudainement intéressé, gardez le secret. Il n’est disponible que pour les évangéliques, prêts à croire que les granulés de gerbille distillés empêchent complètement le COVID. Du coup, 90 % des États-Unis seraient vaccinés. Certes, 33 % feraient un pied de nez aux « scientifiques » pfft, mais ce sont les mêmes personnes qui le font déjà.

En attendant, mon garçon, avons-nous une surprise en octobre pour DeSantis, si jamais nécessaire.

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak