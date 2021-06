Le gouverneur Ron DeSantis de Floride continue d’empiler les victoires. Il l’a fait à nouveau après l’annonce hier soir que Royal Caribbean, l’une des deux principales compagnies de croisières opérant au départ de la Floride, n’exigera pas de soi-disant «passeports vaccinaux» pour les passagers. Cela survient après que DeSantis a utilisé le pouvoir de l’État sur les ports pour interdire cette pratique.

(voir le dernier mouvement de Ron DeSantis provoque une panique majeure, mais voici pourquoi il a raison et Ron DeSantis laisse tomber le marteau sur ‘Vaccine Passports’)

Alors que beaucoup ont suggéré que les compagnies de croisière réussiraient simplement en déménageant dans un autre État, cela ne semble pas être le cas.

L’avant (exiger) vs l’après (recommander) : pic.twitter.com/jdxgBWdVfq – Taylor Dolven (@taydolven) 4 juin 2021

Le Miami Herald est un journal d’extrême gauche qui a passé beaucoup de temps ces derniers temps à fluffer la menteuse et théoricienne du complot éprouvée Rebekah Jones, donc vous savez que cela les a tellement peinés de rapporter cela. Je m’attendrais à ce que beaucoup d’hystérie émane de cette décision, avec beaucoup de gens accusant DeSantis d’essayer de tuer des gens. En d’autres termes, c’est un autre jour qui se termine par « y ».

DeSantis a mené ce combat pour une raison très simple. Les passeports vaccinaux n’allaient jamais s’arrêter sur les bateaux de croisière, pas plus de “15 jours pour arrêter la propagation” ne se terminerait à 15 jours. Vous ne pouvez pas céder aux intérêts de gauche, en particulier ceux dictés par le niveau fédéral (le décret sur les passeports vaccinaux pour les croisiéristes vient du CDC), et vous attendre à ce qu’ils ne continuent pas à prendre et à prendre.

https://t.co/9ezquYjABZ pic.twitter.com/QD8ie5N3Ig – Jorge Bonilla (@BonillaJL) 4 juin 2021

En outre, il n’y a aucune raison scientifique de distinguer les compagnies de croisières, par rapport à une myriade d’autres lieux publics. Un bar intérieur va presque certainement inclure des personnes plus étroitement entassées qu’un bateau de croisière, par exemple. Le vaccin est disponible et gratuit. Toute personne craignant une infection lors d’une croisière est invitée à la récupérer avant l’embarquement. Des dizaines de millions de personnes non vaccinées bénéficient également d’une immunité naturelle, qui s’est récemment avérée durable.

Au-delà, le choix personnel est préférable. Si quelqu’un veut prendre le risque de ne pas être vacciné, c’est à lui à ce stade. Les entreprises ne devraient pas s’en prendre aux vaccins, pas plus qu’elles ne devraient le faire pour une centaine d’autres raisons.

Certains commentateurs de droite ont réprimandé DeSantis pour avoir mené cette bataille, alors qu’il aurait pu céder. Je leur demanderais s’ils ont prêté attention à absolument tout au cours de la dernière année et à certains changements. L’empiétement du gouvernement et des grandes entreprises utilisant le grand gouvernement comme couverture a été massif. Ils n’abandonneront pas le pouvoir qu’ils ont pris sans combattre.

DeSantis est prêt à s’engager alors que de nombreux républicains préfèrent s’asseoir, regarder la liberté s’effriter, puis s’en plaindre plus tard. Ce n’est pas une stratégie gagnante. C’est simplement une stratégie pour vendre des newsletters et enrichir les think tanks.