Ron DeSantis rencontre Trump, voici ce que je pense que cela signifie – RedState ⋆ .

Au cours du week-end, une collecte de fonds du Lincoln Day a eu lieu dans la station balnéaire de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump en Floride, et ce sont les implications de 2024 qui ont fait parler les gens. Alors que des personnalités comme Brian Mast et Rick Scott étaient présents (Marco Rubio a annulé pour des raisons personnelles), les deux hommes que Trump a choisi de s’asseoir à côté de lui étaient Ron DeSantis et Mike Pompeo, qui ont tous deux annoncé les prochaines campagnes présidentielles.

Le Daily Mail note que DeSantis et Trump se sont retrouvés dans une conversation profonde.

Trump a été filmé en pleine conversation avec DeSantis pendant que Pompeo se faisait servir du thé glacé, selon une vidéo publiée sur Instagram.

Repéré pic.twitter.com/Lc8mqCvjxM – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 18 avril 2021

Le choix des sièges par le président n’était pas aléatoire. De toute évidence, Trump valorise DeSantis et Pompeo, ce dernier ayant été un excellent secrétaire d’État après le désastre de Rex Tillerson a été radié. Pour sa part, DeSantis a fortement soutenu Trump en 2020 et a gagné en 2018, en partie, en courtisant directement les électeurs de Trump. Le gouverneur de Floride est également une star au sein du Parti républicain maintenant.

Qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, si vous êtes du genre à supposer que Trump va essayer de se présenter à nouveau en 2024, cela ne vous dira peut-être rien. Mais quel genre d’écrivain politique serais-je si je ne me plongeais pas dans un peu de spéculation?

Personnellement, je pense que Trump réfléchit très fort pour devenir un faiseur de roi. Que gagne-t-il vraiment à prendre le risque de ne plus se retrouver à la Maison Blanche après une nouvelle campagne présidentielle? C’est un milliardaire, il aura 78 ans, et je n’ai jamais eu le sentiment que sa femme était extrêmement satisfaite des attaques constantes, surtout après avoir été personnellement ciblée par nos médias poubelles. Si vous étiez à sa place, à son âge, préférez-vous jouer au golf à votre guise, aimer être une rock star politique sans avoir à jouer et passer du temps avec votre femme top model? Ou travailler pendant deux ans pour retrouver, espérons-le, un travail ingrat qui nuit réellement à votre empire financier? En tant que faiseur de rois, Trump peut profiter de tous les avantages sans tous les frais. Cela comprendra de fréquents voyages de retour à la Maison Blanche si celui qu’il soutient gagne.

Je pense que la récente prise de Trump sur DeSantis est très utile. Il est peu probable que Mike Pence court même avec ses problèmes cardiaques, et je doute que Trump l’approuverait de toute façon. Pompeo est un homme bien, mais il ne me semble pas être un gars haut de gamme, cependant, je ne le négligerai pas complètement. DeSantis a juste beaucoup pour lui. Il est gouverneur d’un État très prospère qu’il a aidé à passer du violet au rouge tendance. Il est également un orateur charismatique et un bouledogue absolu lorsqu’il traite avec les médias grand public.

Mon sentiment est que si Trump décide de ne pas se présenter à nouveau, il ne restera pas les bras croisés comme les anciens présidents. Je pense qu’il va jeter son poids et approuver quelqu’un plus tôt dans les primaires. Je pense que cette personne, à moins que quelque chose ne change, sera probablement Ron DeSantis. Si cela se produit, cela va provoquer un effondrement absolu à gauche. Non seulement ils ne «se débarrassent pas» de Trump dans ce scénario parce qu’il serait à l’avant-plan via son influence, mais ils devraient également faire face à l’homme dont ils sont absolument terrifiés dans Ron DeSantis.