Ron DeSantis est sur une lancée.

Dans une histoire qui va sûrement choquer certains, le gouverneur de Floride a signé un projet de loi exigeant que les écoles publiques organisent un “moment de silence” quotidien.

Vous vous souvenez peut-être d’une pratique similaire, autrefois connue en Amérique sous le nom de « prière ».

Certes, les lectures de la Bible ne seront pas de retour dans l’enseignement public de si tôt. Mais la rédaction du lundi de Ron de HB 529 fait certainement une déclaration.

Le mandat prévoit au moins une minute (mais pas plus de deux) dans toutes les classes de première période de la maternelle à la 12e année.

Pendant cette durée, « les élèves ne peuvent pas interférer avec la participation des autres élèves ».

Et il n’y aura aucune interférence de la part du personnel :

Lors d’un point de presse, Ron a déclaré qu’une période de communion/méditation profiterait à la jeunesse de l’État :

Selon la loi, « Dans la société trépidante d’aujourd’hui, trop peu de personnes sont capables d’expérimenter ne serait-ce qu’un moment de réflexion tranquille avant de plonger tête baissée dans les activités de la vie quotidienne. Les jeunes sont particulièrement touchés par l’absence d’opportunité pour un moment de réflexion tranquille.

Ces derniers temps, le gouverneur a frappé les circuits aux yeux des conservateurs américains.

En mai – au milieu de la signature d’un plan de réduction d’impôts – il a promis de « jouer à Whack-A-Mole » contre Critical Race Theory, où qu’il puisse apparaître.

Et début juin, il a déclaré que l’idéologie du « fumier de cheval » serait abordée au Conseil de l’éducation.

Quelques jours plus tard, le Conseil l’a vu interdire.

Points de l’amendement :

Enseignez aux élèves comment penser, pas quoi penser Favoriser un environnement où les élèves peuvent penser de manière critique et pour eux-mêmes Protéger les élèves d’être influencés ou endoctrinés à penser d’une certaine manière Veiller à ce que les élèves reçoivent un enseignement en classe factuel et objectif Aider à garantir que les enseignants servent de facilitateurs de discussion en classe sans pousser les élèves à penser d’une certaine manière Offrir une éducation complète et de classe mondiale qui expose les élèves à de multiples points de vue et perspectives sur une litanie de sujets