Ron DeSantis signe un projet de loi interdisant aux étudiants transgenres des sports féminins le premier jour du “ mois de la fierté ” .

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé le mardi 1er juin une loi qui empêchera les hommes biologiques de participer à des événements sportifs féminins, attirant les éloges des Américaines qui sont frustrées par la réticence des autres gouverneurs républicains à prendre une position ferme de chaque côté de la question.

«La loi sur l’équité dans le sport féminin permettra aux femmes et aux filles de Floride de pouvoir concourir sur un pied d’égalité», a déclaré DeSantis mardi dans un message sur Twitter. «Cela aidera à garantir que les opportunités pour des choses comme les bourses d’études collégiales seront protégées pour les athlètes féminines pour les années à venir.»

Au cours de la cérémonie de signature, DeSantis a déclaré: «En Floride, les filles vont faire du sport pour les filles et les garçons vont faire du sport pour les garçons – nous allons nous assurer que c’est la réalité.» DeSantis a signé la loi sur l’équité dans le sport féminin le 1er juin, le premier jour de ce qui est reconnu par de nombreuses entreprises et médias comme le «Mois de la fierté LGBT».

Le gouverneur Ron DeSantis (R-FL) signe un projet de loi qui interdira aux étudiants transgenres de participer aux sports des jeunes filles. pic.twitter.com/hXNaIHZdn9 – The Recount (@therecount) 1 juin 2021

L’action de DeSantis sur la question sociale polarisante est nettement différente de celle des autres gouverneurs républicains à qui on a demandé de signer une législation similaire en 2021. Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a opposé son veto à la loi Arkansas Save Adolescents From Experimentation Act, qui aurait interdit la castration chimique des mineurs, déclarant , «Je n’ai pas peur de la bataille quand elle est nécessaire et défendable, mais l’action la plus récente de l’assemblée générale, bien que bien intentionnée, est hors de propos et je dois mettre mon veto au projet de loi de la Chambre 1570.»

Le veto de Hutchinson serait plus tard annulé par la marge écrasante de 71-24 au Sénat de l’Arkansas, et il serait à plusieurs reprises contesté par l’animateur de Fox News Tucker Carlson dans un débat télévisé houleux qui a vu de nombreux électeurs républicains se retourner contre Hutchinson.

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a également attiré la colère des conservateurs pour s’être battue vigoureusement pour opposer son veto à un projet de loi similaire, protégeant le sport féminin dans son État, bien qu’elle ait insisté à plusieurs reprises sur le fait que son action ne constituait pas un veto en raison d’une technicité législative. Dans ce cas, la législature de l’État n’a pas outrepassé le veto du gouverneur.