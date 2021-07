Ron DeSantis vend maintenant des marchandises « Don’t Fauci My Florida » ⋆ .

C’est absolument honteux.

Autant de merde que la Floride reçoit de tout le pays, et sur ce site Web, l’État mérite tellement mieux. La Floride est l’un des États les plus éclectiques, hétérogènes, magnifiques et menacés de ce pays. D’une poignée supérieure qui pourrait aussi bien s’appeler «Géorgie du Sud» ou «Est de l’Alabama», au pays des merveilles des snowbirds du centre de la Floride, à la culture presque caribéenne de Miami, c’est vraiment l’un des véritables États «uniques» du pays et il est loin d’être aussi conservateur que ses dirigeants fous.

C’est aussi vieux. Et pourquoi pas? Si vous avez travaillé dur et économisé, pourquoi endurer les hivers ? Pourquoi ne pas vous asseoir au soleil à Fort Myers (ou l’équivalent) en janvier ?

Mais maintenant, avec la variante delta COVID, la Floride est à nouveau l’un des États COVID les plus durement touchés et personne ne porte plus de blâme que son gouverneur « Ron-Don Santis ». DeSantis est tellement occupé à plaire aux pauvres MAGA qu’il acceptera le rejet de tout ce qui concerne la science. (Ceci, malgré le fait que certains des premiers vaccins de l’État se soient mystérieusement retrouvés entre les mains de ses donateurs les plus riches. Il semble que DeSantis soit très bien avec l’argent de Fauci.)

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Et en parlant d’argent, comment expliquer cela autrement ?

DeSantis vend des marchandises «Don’t Fauci My Florida» https://t.co/4Shp8WHZeq pic.twitter.com/Va9PZ0UpdA – La Colline (@thehill) 14 juillet 2021

C’est dégoûtant, et ce serait dégoûtant même s’il n’y avait pas le fait que :

La Floride « signale des cas quotidiens près de quatre fois la moyenne nationale… le deuxième nombre le plus élevé du pays. Le dernier taux de mortalité de covid-19 de l’État est presque le double du chiffre national. » Pourtant, le gouverneur Desantis vend des produits Don’t Fauci My Florida. #DeathSantis

Comment cela peut-il arriver?

La Floride « signale des cas quotidiens près de quatre fois la moyenne nationale… le deuxième nombre le plus élevé du pays. Le dernier taux de mortalité de covid-19 de l’État est presque le double du chiffre national. » Pourtant, le gouverneur Desantis vend des produits Don’t Fauci My Florida. #DeathSantis https://t.co/C8w7F5n5KC – Sunny Hostin (@sunny) 14 juillet 2021

C’est censé être drôle ?

Oui, nous nous amusons beaucoup avec le mème “Florida man”. (Pour ceux d’entre vous qui ne disposent pas d’un Zoomer dans la maison, mettez « Homme de Floride » et votre anniversaire dans Google, et voyez ce qui apparaît. C’est le jeu). Mais ces pauvres méritent mieux que cela, et nous entendons par là les « pauvres ». Les gens au travail, qui travaillent et boivent du Coors Light la nuit, qui votent pour Trump parce que « tout le monde vote pour Trump, ‘cept p*ssies’ », et pensent que le vaccin est dangereux, mais COVID c’est le reniflement, même ça mec mérite mieux que ça.

Désolé, Floride.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak