Plus tôt ce mois-ci, Jason Sudeikis a été choisi pour incarner George Bailey pour la lecture en direct du classique de Noël It’s a Wonderful Life, au profit du Ed Asner Family Center (TEDFC) le 5 décembre. Avec Sudeikis prenant la place d’un rôle célèbre par James Stewart et diriger le navire aux côtés d’un casting de stars – dont Kathy Bates, Rosario Dawson, Mark Hamill, Martin Sheen et Mandy Patinkin – l’acteur et comédien Ron Funches se joint également à l’amusement festif. Dans une conversation exclusive avec PopCulture.com, Funches nous a expliqué pourquoi la star de Ted Lasso faisait le parfait George Bailey pour l’événement virtuel.

« C’est un homme ordinaire. Il est beau », a déclaré le comédien à PopCulture. « C’est l’un des meilleurs acteurs de tout le monde. Vous vous voyez en lui, peu importe qui vous êtes. Il a pris sa douceur et sa vulnérabilité et son cœur a montré et c’est quelque chose qui vous permet d’être un personnage qui peut assumer ce genre de choses, d’avoir ces différents défauts et différents traits auxquels les gens s’identifient. Je veux dire, Jason est tout simplement incroyable. Ce n’est pas difficile pour moi de voir. . Je veux sortir avec ce gars.' »

Funches, qui n’a rencontré Dawson qu' »une ou deux fois », dit que rencontrer le casting sera une « nouvelle » expérience pour lui. « Je sens juste, à certains égards, que je me dis : ‘Est-ce que j’appartiens même à ce grand groupe de personnes merveilleuses ?’ Mais comme dirait mon thérapeute : « Je suis à ma place ou je ne serais pas là » », a-t-il souri. « Je suis donc ravi d’en faire partie. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas m’enlever. Ce sera un grand souvenir pour moi pour le reste de ma vie. »

Sachant bien que le film a été un incontournable pour les familles à chaque Noël, Funches dit que tout l’amour pour le film est « beau » à voir, surtout toutes ces années plus tard. « Je pense surtout qu’avec beaucoup de films, mais surtout les films de Noël, nous les lions à nos souvenirs d’enfance », a-t-il déclaré. « Nous les lions à des moments très spéciaux et merveilleux de notre vie lorsque nous arrivons à ouvrir des cadeaux, à nous amuser et à être si insouciants et je pense que la réponse a été incroyable pour les gens. il suffit de le faire. J’étais comme – c’est une si belle, grande réponse, et je suis très excité. Je sais que je ressentirais la même chose s’ils faisaient mon elfe. Je suis moi-même un gars elfe. Donc s’ils refaisaient Elf, je être tout à propos de ça. »

Bien qu’il n’ait pas encore vu le classique de 1946 du réalisateur Frank Capra et qu’il ne sache pas qui il jouera pour le moment, il admet ne pas savoir grand-chose de l’histoire derrière le film bien-aimé n’était que l’une des raisons pour lesquelles il voulait faire ce. « Je le ferai [know] au moment où nous faisons la Table Read, mais c’est l’une des choses qui m’ont donné envie de le faire. Je sais que c’est un classique, je sais que c’est un film merveilleux, mais c’est avant mon heure », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas un grand spectateur plus âgé des films de Noël, alors je vais y retourner et le regarder avec ma famille les vacances de Thanksgiving à préparer, et je pense que ça va être une expérience très amusante pour moi. Mais pour être honnête avec vous, tout ce qu’ils ont dit, c’est : « Nous voulons que vous fassiez cette chose pour The Ed Asner Family Center. » Et ce fut un rapide oui de ma part. »

Louant Asner pour avoir joué un rôle si influent dans sa propre vie comique, Funches ajoute que l’une des principales raisons de sa participation était qu’il avait été invité par TEAFC, qualifiant cela de véritable honneur. Partageant comment il était fan de l’icône depuis aussi longtemps qu’il se souvienne, Funches a déclaré que lorsque la fondation avait tendu la main, c’était un oui automatique. « Une fois que j’ai déménagé à Los Angeles et que je me suis davantage impliqué dans la communauté, cela a été agréable d’être impliqué dans le Centre. J’ai fait leurs soirées poker quelques années de suite et j’ai rencontré Ed à l’occasion et je lui ai dit bonjour , et avec son décès malheureux, je suis toujours à la recherche d’une chance de lui rendre hommage », a-t-il déclaré. « Ils m’ont dit à quel point Ed aimait mon travail et les choses de cette nature, dont je ne savais même pas si c’était vrai – je ne savais même pas s’ils me disaient la vérité. dire. Je ne sais même pas s’il savait qui j’étais. Mais ensuite, quand vous voyez tout le casting, et que c’est un who’s who, je me dis : « Oh, ils auraient pu avoir qui ils voulaient. » Et je me sens juste très honoré et très excité d’en faire partie, surtout pour une si bonne cause. »

La deuxième soirée virtuelle annuelle, animée par Tom Bergeron, rendra hommage au regretté Asner et profitera à sa fondation, TEAFC, qui promeut des programmes de santé mentale et d’enrichissement pour les enfants ayant des besoins spéciaux et leurs familles. « L’argent qui [audiences] donner va dans ce sens, mais s’ils veulent faire des recherches et soit donner plus à cette fondation, soit voir si certaines des choses qu’ils fournissent peuvent leur être utiles, juste pour sensibiliser davantage à cela », a-t-il déclaré à propos des avantages pour « En tant que fils – qui a également des besoins spéciaux, qui a été diagnostiqué autiste à un jeune âge – c’est une grande raison pour laquelle j’adore travailler avec cette fondation. »

Funches déclare également qu’après « l’année et demie difficile » que tout le monde a connue, il espère que l’événement du 5 décembre sera un bon moment pour le public de « s’asseoir » et de simplement profiter du temps que nous passons grâce aux vaccins. « Grâce à ce temps qui passe, grâce à la chance et à la prière et aux choses merveilleuses que nous pouvons passer du temps avec notre famille ce Noël, ce qui n’était pas le même pour la plupart d’entre nous l’année dernière », a-t-il déclaré. « Je sais que je n’ai pas vu ma famille l’année dernière. Mais le fait que je puisse les voir cette année, et que vous puissiez vous asseoir et regarder le film de Noël revient à une sorte de normalité, et c’est vraiment tout Je veux qu’ils emportent, juste du plaisir, de la plénitude de vie et du bon temps. »

Pour un don minimum de 25 $ en cette période des Fêtes, toute votre famille peut profiter de l’expérience exclusive It’s a Wonderful Life. Le public et les fans de l’événement peuvent également acheter des collections de cadeaux commémoratifs des Fêtes, y compris des illustrations personnalisées et un t-shirt en édition limitée, tous créés spécifiquement pour cet événement. Pour les superfans enthousiasmés par l’événement, la collection comprendra également le livre de recettes officiel de la famille Bailey avec des recettes inspirées de It’s A Wonderful Life et un Blu-ray du 75e anniversaire du film. Il y aura aussi un encan silencieux avec des articles parfaits pour le temps des Fêtes et un entracte musical.

Pour les billets, les commandites et les informations sur l’événement, visitez le site Web pour plus de détails et comment regarder avec votre propre code Zoom. Les billets sont maintenant disponibles à partir de 25 $ US.