Ron Funches parle de l’anneau d’annonce, du bras d’or et de la lutte professionnelle ⋆ .

Le comédien Ron Funches a un rôle mémorable en tant qu’annonceur dans Bras d’or, une nouvelle comédie de copains de road trip avec Mary Holland et Betsy Sodaro qui plonge dans le monde dysfonctionnel du bras de fer féminin. Pour promouvoir le film, qui est disponible aujourd’hui sur les services de vidéo à la demande, Funches s’est entretenu avec le rédacteur en chef de ComingSoon.net, Tyler Treese, de son expérience de tournage du film, de son amour de la lutte professionnelle et de la façon dont Justin Roberts de All Elite Wrestling a sauvé sa performance.

Découvrez notre interview de Ron Funches ci-dessous!

Tyler Treese: Une chose que j’ai trouvée intéressante dans Golden Arm, c’est qu’une grande partie de la distribution a des antécédents de comédie et d’improvisation. Pouvez-vous me dire à quel point le produit final a été riffé et improvisé pour vos scènes?

Ron Funches: Je veux dire, c’était en grande partie. Je pense que c’était [what] Maureen avait en tête quand elle a embauché la plupart d’entre nous. [It] était de prendre le script qu’ils avaient et de le regarder comme une base de référence. Vous pouvez non seulement improviser en plaisantant, mais aussi aller de l’avant et façonner nos personnages. Marie [Holland], Betsy [Sodaro], Eugène [Cordero], et tous les lutteurs, ils avaient quelques idées sur les personnages qu’ils voulaient jouer. Beaucoup de noms de personnages n’étaient que des noms que j’avais inventés à la volée lorsque j’annonçais, ils n’avaient tout simplement pas encore de noms, ou nous avons simplement demandé aux lutteurs quel nom ils voulaient être. Même mon personnage lui-même a été écrit à l’origine plus comme une sorte de sleazeball général. Ensuite, en discutant avec Maureen, nous avons simplement trouvé un personnage plus amoureux que les femmes fortes et puissantes. Il y a une scène où il est comme partout dans le personnage de Betsy, mais il ne donne pas au personnage de boulanger de Mary l’heure de la journée parce qu’il ne sait pas qu’elle est forte ou non. Donc, c’est devenu ce que nous avons tous en quelque sorte à prendre possession et à agir de nos personnages et à improviser un peu. C’est parce que nous avons tous déjà travaillé ensemble et qu’elle nous fait confiance.

Obtenir cette touche personnelle, cela transparaît vraiment dans le film. Avoir autant de liberté, ce n’est pas quelque chose que vous avez toujours, mais pouvez-vous me dire quel est le défi unique? De toute évidence, avec votre expérience de la comédie, vous y êtes probablement très bien adapté, mais ne pas avoir de scénario direct et avoir autant de liberté dans votre personnage, est-ce intimidant de quelque manière que ce soit?

Ça peut être. Je pense que les deux pires scénarios pour moi sont ceux où quelqu’un veut juste que je suive complètement ce script et qu’il ne veut pas du tout que je joue ou que j’y ajoute, et cela me semble tellement restrictif. Ou s’ils disent simplement: «Nous ne savons pas, nous pensons juste que vous êtes drôle! Juste inventer. ” Et ça, c’est beaucoup de pression. Heureusement, avec cela, c’était plutôt l’entre-deux où ils avaient une bonne idée de ce qu’ils voulaient. Ils avaient une bonne idée du scénario. C’était drôle comme ça. Donc, c’est plus comme, faisons un laissez-passer comme nous l’avons écrit, puis allez-y et faites simplement ce que vous voulez.

Pour moi en tant qu’artiste, en tant que comédien, en tant que quelqu’un qui aime penser aux blagues et qui fait aussi les blagues… Si vous allez trouver quelqu’un dont vous avez juste besoin pour être un grand acteur, il y a probablement au-dessus d’une longue file de personnes que vous envisageriez avant moi. Je suis doué pour la résolution de problèmes. Je suis doué pour voir la direction d’une scène et voir ce que je peux y ajouter. Et quand quelqu’un veut que je fasse ça, je pense que cela ne me met pas sous pression. Cela me donne l’impression que nous sommes tous ensemble. Nous résolvons tous les problèmes ensemble.

Comme vous l’avez mentionné plus tôt, vous avez une excellente chimie avec Betsy dans le film. Pouvez-vous nous dire comment cela fonctionnait avec elle? J’adore la façon dont vous avez mentionné que votre personnage n’est pas vraiment un sleazeball, juste vraiment attiré par les femmes puissantes. J’aime cette distinction.

Oui. Ce n’est pas trop différent de moi dans ma propre vie. Et je pensais aussi, vous savez, en tant que gars qui dirigeait cet événement et s’occupait de ces femmes, c’était un peu une note de se dire: “Oh, il est juste après toutes ces femmes …” C’est devenu beaucoup plus amusant . C’est comme, oui, bien sûr. Il est attiré par certaines de ces femmes, mais c’est aussi comme si, pour lui, ce sont les plus grands athlètes du monde, et ils devraient être célébrés comme [Michael] Jordanie ou [John] Elway ou qui que ce soit. Patrick Mahomes ou qui que ce soit. C’est ce que j’ai aimé de ce personnage.

En ce qui concerne le travail avec Betsy, elle est tout simplement hilarante, une force de la nature et tellement amusante à côtoyer. Elle et Mary, toutes les deux, ont en quelque sorte couru cet ensemble, et ce fut l’une de mes premières expériences où après [recording] comme on a appelé cut et tout le monde pouvait y aller [get] martinis. Nous passions tous du temps ensemble et dînions ensemble. Sortir ensemble dans des clubs le soir, c’était vraiment une bonne expérience de liaison. J’étais un grand fan d’Eugene Cordero, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles j’ai pris le poste au départ, beaucoup de mes scènes étaient contre lui, et je pense qu’il est juste l’un des artistes comiques les plus sous-estimés, et je voulais travailler avec lui et apprendre de lui.

CONNEXES: Entretien: Mary Holland de Golden Arm discute du bras de fer et de l’improvisation

Le film contient tellement de femmes hilarantes. Nous assistons à une véritable émergence dans la scène de la comédie générale de plus de femmes. Il y a toujours eu des comédiennes incroyables, mais la scène de la comédie a toujours eu un peu la réputation d’un club de garçons. Alors, c’est formidable de voir autant de femmes réussir et avoir vraiment leur propre chemin avec tous les hommes de la comédie,

Je pense que ça a été génial. C’est ce que tu veux. Voilà ce qu’est la véritable égalité. Ce n’est pas comme voir un type de femme, un type de personne de couleur, un type de quoi que ce soit. Tout le monde commence à réussir selon son propre mérite et pas seulement parce qu’il correspond à un modèle actuel. Alors pour voir un film plein de femmes très drôles, j’adore ça. Aparna Nancherla, je dois travailler avec elle sur Le Grand Nord, et de la voir comme une porte-parole de Bubly et de trucs comme ça, ça me plaît. Cela devient plus personnel pour moi que simplement «Regardez toutes ces femmes briller». Comme si ce sont mes amis, j’ai grandi en ne faisant pas nécessairement des micros avec, mais en faisant les premiers festivals avec, en faisant ces petits spectacles avec, et maintenant je travaille toujours avec eux et je les vois leurs propres émissions de télévision et de films. Nous allons tous de mieux en mieux. C’est incroyable. Je pense que c’est une véritable renaissance ces dernières années, en particulier pour les femmes noires et les femmes de couleur. Il y a eu tellement de grandes voix uniques pour lesquelles Nicole Byer ne ressemble pas à Punkie Johnson, qui ne ressemble pas à Wanda Sykes, qui est une sorte de marraine de tout cela.

Vous avez également fait beaucoup de doublage dans le passé. Dans Golden Arm, vous êtes si physique avec vos performances et le langage corporel est si drôle. Pouvez-vous discuter de la façon dont votre approche d’acteur change en fonction du médium?

Ouais, bien sûr. Je veux dire, en fait, l’essentiel est que cela ne change pas beaucoup. Comme je traite la plupart de mes trucs animés comme je fais des choses d’acteur régulières, et il s’agit de décomposer la scène, de décomposer ce que mes personnages veulent et ce qui change du début de la scène à la fin de la scène . Cela ne change pas, que ce soit en animation ou en live-action. Parfois, je suis tout aussi animé dans un stand que je le fais régulièrement. Je pense à différentes parties de moi-même, puis je les déterre ou les agrandit ou les rend petites pour différentes parties. Pour celui-ci, j’ai juste pris mon amour des femmes, mon amour de la lutte professionnelle, et j’ai en quelque sorte ajouté les deux ensemble. J’ai toujours aimé beaucoup de lutte professionnelle et des choses comme ça, mais c’était la première fois que j’ai vraiment commencé à regarder beaucoup d’annonceurs en lutte et comment ils peuvent vendre un spectacle. J’étais comme, c’est la plus grande chose au monde. Peu importe que ce soit un bar enfumé avec environ 50 personnes ou une centaine de personnes pour lui. Il le vend et le traite comme si c’était le Madison Square Garden, vous savez?

Vous avez mentionné que vous aviez fait beaucoup de préparation de films en regardant différents annonceurs. Avez-vous contacté des annonceurs professionnels pour obtenir des conseils?

Ouais, je l’ai fait. En fait, j’ai contacté mon ami, Justin Roberts, qui travaille à All Elite Wrestling, parce que le tout premier jour, j’ai complètement soufflé ma voix. Comme si je ne pouvais pas parler du tout. Après le premier jour, j’ai fait beaucoup de cris et la ligne à faire. J’étais comme: «Mec, je ne sais pas comment tu fais ton travail. J’ai fait ça pendant un jour et j’ai soufflé toute ma voix. Il m’a juste donné quelques conseils sur la façon de le contrôler un peu mieux et des conseils sur quoi acheter pour me reposer la gorge. C’était donc très utile. Cela m’a rapproché du match. Alors je l’apprécie.

Maintenant que vous avez eu le goût de faire des annonces et que vous savez à quel point ce travail est exigeant, seriez-vous intéressé à faire comme des événements réels? Je sais que vous avez fait des commentaires pour la lutte professionnelle, donc annoncer pour la lutte professionnelle quelque chose qui vous intéresserait ou quelque chose de même ridicule, comme le combat de gifles que nous avons vu récemment sur le pay-per-view.

Eh bien, je veux dire, j’ai vu Pete Davidson et Ric Flair et beaucoup de gens là-bas. Je suppose donc que les tests de combat de gifles sont plutôt bons. Si le chèque est bon, j’y penserai pour le combat de slap, mais pour le catch pro, oui, tout de suite. Toute la journée, n’importe quel jour, s’ils veulent que je vous annonce que je suis. Voulez-vous que je prenne un chokeslam de quelqu’un? Je suis ouvert. Je l’aime. J’adorerais faire quelque chose sur le ring à la télévision. J’ai eu la chance. J’ai fait une scène dans la série, AP Bio sur Peacock, où je suis devenu un lutteur. J’ai eu l’occasion d’être annoncé par Lilian Garcia, qui a longtemps été l’annonceur de la WWE. Alors je me suis dit: “Oh, c’est peut-être le plus proche que je puisse jamais obtenir.” Mais j’espère qu’un jour, je pourrai le faire sur le ring sur une vraie WWE ou AEW [show] ou qui que ce soit. Ce serait génial.

Selon vous, quelles lutteuses feraient bien au bras de fer dans quelque chose comme Golden Arm?

Oh, des femmes avec de bons, gros bras qui sont forts. Piper Niven de WWE NXT UK. Charlotte Flair, c’est sûr qu’elle est extrêmement forte dans les bras. Elle serait géniale. Je pense que Awesome Kong qui était dans AEW et ensuite aussi dans l’émission GLOW, elle a été très forte en haut. Je pense que n’importe lequel d’entre eux sera génial. J’aimerais voir ça. J’allais dire Sasha Banks. Elle a probablement des bras plus forts qu’elle en a l’air. Même si c’est une toute petite femme, mettons-la là-dedans. Voyez ce qu’elle peut faire.

Oui. Je pense comme Mary [Holland] dans le film, je pense que Sasha serait une surprise pour beaucoup de gens. Enfin, vous avez travaillé avec Ric Flair dans le passé, ce qui était incroyable. Je suis sûr. Y a-t-il des lutteurs avec lesquels vous aimeriez jouer à l’avenir?

Oh, le rocher! Parce que ça veut dire que je suis en gros! Ce serait donc le plus simple pour moi. Le rocher! Mais si c’est comme un lutteur actif, j’adore Big E et il a une grande personnalité. Je pense que quelque chose avec lui serait amusant. Ou juste Toni Storm ou n’importe quelle autre lutteuse parce que j’adore être avec eux à tout moment.