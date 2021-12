Ron Funches, star de « Harley Quinn », taquine la « continuation » de la relation entre Harley et Ivy dans la saison 3 (exclusif)

Après avoir montré aux fans un aperçu de ce qui va arriver pour la saison 3 de Harley Quinn à DC Fandome 2021 l’automne dernier, notre maîtresse préférée de Mayhem revient à l’action en 2022 pour une saison 3 pleine d’action, et la star de la série Ron Funches donne PopCulture.com la vérité. Tout en faisant la promotion de la lecture de table du classique de Noël, It’s A Wonderful Life for The Ed Asner Family Center (TEAFC) au profit de programmes de santé mentale et d’enrichissement pour les enfants ayant des besoins spéciaux, Funches a taquiné qu’il divulguerait « l’ensemble de l’intrigue depuis le début » avant de rompre dans un éclat de rire.

L’acteur, mieux connu pour avoir exprimé King Shark dans la série animée pour adultes HBO Max, pense qu’il y aura une solide « continuation de la relation » entre Harley (exprimé par Kaley Cuoco) et Poison Ivy (exprimé par Lake Bell) après les BFF ont avoué leur amour l’un pour l’autre et ont décidé de partir ensemble au coucher du soleil, littéralement. « Je pense que les gens en sont vraiment tombés amoureux et le fait qu’ils se réunissent vers la fin de la saison est une belle chose et les regarder grandir ensemble en tant que relation, je pense, est ce que vous allez voir beaucoup la saison prochaine », a-t-il déclaré à PopCulture.

Funches a poursuivi en partageant que pour son propre personnage, le criminel métahumain meurtrier, il y aurait également plus de son histoire présentée – sans jeu de mots. « Puis [with] moi, tuant aussi des gens et les mordant en deux comme un homme requin meurtrier. » Lorsqu’on lui a demandé quelle est la partie la plus agréable de jouer à King Shark, Funches rit. « J’aime crier », a-t-il dit. « Sortir l’agressivité – c’est amusant. C’est amusant de crier sur les gens et de crier que vous allez assassiner des gens dans une petite cabine. »

Alors qu’une date de sortie solide pour Harley Quinn Saison 3 n’a pas encore été confirmée, le showrunner Justin Halpern a déclaré plus tôt au podcast Masters of None qu’il faudra un certain temps avant que les fans puissent regarder la saison 3 « parce que l’animation prend tellement de temps ». Bien qu’il ait initialement postulé qu’il pourrait revenir à la fin de 2021 ou au « début de l’année prochaine », un teaser de l’émission pendant DC Fandome 2021 montre qu’il reviendra « dans le courant de 2022 ».

Précédemment rapporté par notre site sœur, ComicBook.com, Halpern a déclaré à SYFY que les scénaristes n’avaient pas l’intention de séparer Harley et Ivy dans la saison 3. « Quand nous parlions de l’endroit où une troisième saison pourrait aller, la première chose que nous avons dite est , ‘Nous ne voulons pas faire une troisième saison où on a l’impression que les enjeux sont [whether] Harley et Ivy restent ensemble », a déclaré Halpern. « C’est beaucoup plus intéressant de faire une émission sur la façon dont vous naviguez entre ces personnalités très différentes dans une relation. Et quelles sont les choses amusantes qui peuvent en sortir ? Quelles sont les influences extérieures qui peuvent rendre cette relation difficile, mais sans que l’enjeu soit « Vont-ils rompre ? N’est-ce pas ? Alors oui, s’il y a une troisième saison, ce que j’espère qu’il y aura, les enjeux ne seront pas : « Est-ce que Harley et Ivy vont rester ensemble ? » Ils sont en couple. »

Harley Quinn diffuse actuellement les saisons 1 et 2 sur HBO Max. Pour en savoir plus sur l’émission et toutes vos stars préférées, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles.