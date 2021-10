Ron Johnson écrit une lettre à Biden, le DoD remettant en question les mandats militaires des vaccins

Le sénateur Ron Johnson, R-Wisc., a envoyé une lettre au président Biden et au secrétaire à la Défense Lloyd Austin remettant en question le mandat du ministère de la Défense en matière de vaccins après avoir reçu des informations selon lesquelles les troupes recevaient des tirs non autorisés par la Food and Drug Administration.

Johnson a déclaré que « plusieurs sources » ont déclaré à son bureau que « les vaccinations obligatoires contre le COVID-19 du ministère de la Défense (DoD) pourraient ne pas être conformes au mémorandum du 24 août 2021 du secrétaire à la Défense Austin » car ils n’ont pas encore reçu « un permis d’exercice complet ». » de la FDA.

Austin a annoncé le mandat de vaccination militaire en août, donnant aux troupes en service actif jusqu’au 15 décembre et aux membres de la Réserve et de la Garde nationale jusqu’au 30 juin pour être entièrement vaccinés avec un vaccin approuvé par la FDA.

Johnson a noté qu’actuellement, le vaccin Pfizer-BioNTech est le seul à avoir l’approbation non urgente de la FDA, mais plusieurs rapports indiquent qu’il n’y a actuellement pas « suffisamment de vaccin approuvé disponible pour la distribution » à toutes les personnes éligibles pour le vaccin.

Le républicain du Wisconsin a demandé comment le DoD pourrait mener à bien son programme de vaccination obligatoire compte tenu des circonstances, tout en demandant des informations sur le nombre de membres du service ayant reçu des vaccins non approuvés par la FDA par le DoD.

Johnson a également demandé au DoD de lui fournir tous les documents et directives concernant le mandat du vaccin.

« Les préoccupations du sénateur sont doubles : que les membres des services soient mandatés pour recevoir le vaccin COVID-19 et, quoi qu’il en soit, les membres des services peuvent ne pas recevoir le vaccin entièrement approuvé conformément au mandat », a déclaré un porte-parole de Johnson à Fox News.

Le porte-parole a déclaré que les mandats de vaccination pour les militaires et autres professionnels risquaient d’exacerber les « graves pénuries de travailleurs », notamment dans les établissements de santé.

« Les mandats de vaccins augmenteront ces pénuries et dégraderont notre système de santé », a déclaré le porte-parole. « Les rapports sur la façon dont les mandats pourraient affaiblir la préparation militaire devraient concerner tous les Américains, en particulier notre commandant en chef. »