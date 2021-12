Ron Klain, chef de cabinet de Biden, retweets la colonne appelant 2021 pas «tout mauvais»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ron Klain, le chef de cabinet de la Maison Blanche, a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux dimanche soir lorsqu’il a retweeté un message qui qualifiait 2021 de « pas tout à fait mauvais ».

Klain, qui est connu pour susciter le débat sur Twitter, a retweeté une chronique écrite par Albert Hunt, l’ancien rédacteur en chef de Bloomberg News, qui a été publiée dans The Hill. Le titre était « Soyons honnêtes : 2021 n’était pas si mal ».

Le responsable de la Maison Blanche a retweeté le message en écrivant : « Un regard en arrière sur 2021 ! »

La chronique de Hunt était optimiste mais reconnaissait les nombreux problèmes auxquels l’administration était confrontée. L’épidémie de coronavirus a été un défi pour tous les gouvernements du monde. Hunt a écrit que pour certains, le « développement le plus positif » pourrait être le fait que Donald Trump ne réside plus au 1600 Pennsylvania Ave.

DOSSIER : Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a suscité un débat en ligne avec des publications récentes sur son compte Twitter. (Photo de Win McNamee/.) (Win McNamee/.)

Hunt a déclaré que « l’économie bourdonne » avec un taux de chômage à 4,2% et « les salaires totaux, y compris les heures de travail supplémentaires, dépassent légèrement l’inflation ». Il a également souligné que l’administration Biden était « sans scandale », avant de comparer l’administration Trump à la famille Corleone dans « Le Parrain », seulement « sans la compétence ».

« L’équipe Biden est plus honnête, aussi plus compétente », a écrit Hunt.

DOSSIER : Le président Joe Biden et la première dame, le Dr Jill Biden, participent à un événement pour appeler le NORAD et suivre le chemin du Père Noël la veille de Noël dans l’auditorium de la Cour sud du bâtiment exécutif Eisenhower à Washington, DC. (Photo par Alex Wong/.)

Il a reconnu que le retrait d’Afghanistan « était douloureux » et « politiquement coûteux » pour Biden, mais son affirmation est qu’après 20 ans, il n’y avait aucune chance qu’il y ait une « bonne fin ».

Le retweet de Klain est arrivé à un moment précaire pour de nombreux Américains. Les infections à Omicron font rage dans le pays. Le New York Times a récemment écrit que la nouvelle variante « a pris la Maison Blanche au dépourvu » et que « les cas ont largement dépassé la capacité du gouvernement à mettre des tests à disposition ».

. a souligné que les États-Unis ont perdu plus de vies à cause de COVID-19 en 2021 qu’en 2020. Klain n’a pas immédiatement répondu à un e-mail en dehors des heures de bureau de Fox News.

Son tweet a été adopté par les partisans de Biden qui considèrent le président comme un leader stable après ce qu’ils considéraient comme une approche imprudente et cavalière de la gouvernance par son prédécesseur.

« Une année difficile avec un très bon président », a répondu une personne.

Les détracteurs de Biden ont critiqué la réponse du président à la crise à la frontière sud et le fait que les consommateurs ont été confrontés à l’inflation la plus rapide depuis des décennies, selon Bloomberg.

Ils qualifient également le retrait d’Afghanistan de catastrophe. Le sénateur Bill Hagerty, R-Tenn., a déclaré à Fox News à l’époque qu’il y avait une « frustration palpable » avec la gestion par Biden du retrait américain d’Afghanistan et que les dirigeants étrangers étaient « choqués » par le résultat.

Biden et ses défenseurs ont maintenu que quitter l’Afghanistan était la seule option après les négociations de Trump avec les talibans. Ils soutiennent également qu’il n’y avait aucun moyen que le retrait ait pu être bien géré et que les États-Unis seront toujours en mesure de lutter contre le terrorisme avec une technologie « au-delà de l’horizon », y compris des avions et des drones pilotés.

Matt Whitlock, un communicateur républicain, a retweeté le message de Klain et a écrit : « Tirez pour les étoiles.

