Ron Mcgovney, ancien bassiste de Metallica, entièrement vacciné, lors de sa bataille contre Covid 19 : « Cela m’a semblé comme la grippe »

Ancien METALLIQUE bassiste Ron McGovney, qui est entièrement vacciné, a été testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

McGovney a révélé son diagnostic de COVID-19 dans un tweet plus tôt dans la journée (mercredi 15 septembre). Il a écrit: “C’est le troisième jour de mon voyage COVID-19. Je me sens beaucoup mieux aujourd’hui. Les personnes complètement vaxxées peuvent toujours attraper Covid. J’avais l’impression d’avoir la grippe. Le pire est la perte du goût et de l’odorat. Mon préféré La collation est des cacahuètes grillées au miel. Si vous ne pouvez pas sentir ou goûter les cacahuètes, c’est que quelque chose ne va pas.”

McGovney était membre de METALLIQUE en 1982 et est apparu sur les premières démos du groupe. Tensions entre McGovney puis-METALLIQUE guitariste Dave Mustaine conduit le bassiste à quitter le groupe et à être remplacé par Falaise Burton. Il a dit plus tard « Parler, c’est Jéricho » que sa sortie de METALLIQUE ne le dérangeait pas parce qu’il était moins dans le style thrash du groupe, plus il était intéressé à devenir mécanicien de motos.

Dans une interview en 2004 avec AllMetallica.com, McGovney a déclaré à propos de son temps avec METALLIQUE: “Toutes les chansons qui se trouvent sur [METALLICA‘s debut album] ‘Tue les tous’ ont été écrites dans mon garage et nous les avons toutes jouées quand j’étais dans le groupe. Nous avons également fait TÊTE DE DIAMANT couvre : ‘Le prince’, ‘Sucer mon amour’, ‘Suis-je méchant’, et ‘Sans espoir’. nous avons couvert ‘Guerre éclair’ par GUERRE ÉCLAIR, « Laissez-le lâcher » par SAUVAGE et ‘Tue le temps’ par DOUX SAUVAGE. Toutes ces chansons peuvent être trouvées sur des bootlegs, mais j’ai une cassette d’entraînement de nous en train de faire certaines de ces chansons. J’ai fait quelques arrangements des chansons, mais je n’ai jamais été crédité de quoi que ce soit. J’ai joué au moins 28 concerts avec le groupe la première année.”

Au cours de la susdite « Parler, c’est Jéricho » entretien, McGovney dit que Burton a toujours été “très respectueux de moi pour mon mandat dans le groupe” dans les années qui ont suivi Ron la gauche METALLIQUE.

“Je me souviens à ce salon Palladium en 84, j’avais un laissez-passer mais c’était juste comme un laissez-passer d’autocollants,” McGovney partagé. “Et je voulais aller à l’arrière et leur parler mais [security] ne me laisserait pas entrer. falaise m’a vu [and] il m’a donné son stratifié. Je suis retourné là-bas et leur responsable de tournée a dit : « Pourquoi lui avez-vous donné ça ? » Et falaise a dit : ‘Il a été le premier bassiste de METALLIQUE.'”



C’est le jour 3 de mon voyage COVID-19. Je me sens beaucoup mieux aujourd’hui. Les personnes complètement vaxxées peuvent toujours attraper Covid. C’était comme la grippe pour moi. Le pire, c’est la perte du goût et de l’odorat. Ma collation préférée est les cacahuètes grillées au miel. Si vous ne pouvez pas sentir ou goûter les arachides, quelque chose ne va pas. – Ron McGovney (@RonMcGovney) 15 septembre 2021

Mots clés:

métallisé

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).