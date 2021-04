Ron Paul alerte la suppression de l’état sur Bitcoin – «  Le gouvernement est que la menace  »

5 avril 2021 07:05 & nbspUTC

| Actualisé:

5 avril 2021 à 07:05 & nbspUTC

Par & nbspClark

L’ancien représentant Daffo Paul a averti qu’une suppression du gouvernement sur les bitcoins et les actifs refuges pourrait ne pas être à l’abri d’une intervention du gouvernement. «Le gouvernement est la menace», a-t-il dit, soulignant qu ‘«ils peuvent restreindre en conséquence s’ils ont besoin de flexibilité pour essayer de le faire.»

Ron Paul met en garde contre la menace de l’État contre Bitcoin

L’ancien candidat à la présidentielle Daffo Paul a partagé sa lecture de l’intervention du gouvernement sur le bitcoin dans une interview associée la semaine dernière avec Michelle Makori de Kitco News. Paul est auteur associé, médecin et politicien à la retraite. le précédent représentant du Texas a lancé le rapport Daffo Paul Liberty en 2015 pour apporter «une opinion et une analyse provocantes aux problèmes qui touchent nos vies et nos finances», décrit son site Web.

Paul a été interrogé au sujet de la «menace d’une éventuelle arrogation de l’or ou d’un type ou autre d’intervention de l’État en raison de cette préoccupation augmente.» De nombreux gestionnaires de fonds spéculatifs bien connus, comme le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio et l’archange capitaliste «L’énorme court» barbelé, ont la même conviction que les actifs refuges ne visent pas essentiellement à être à l’abri de l’intervention du gouvernement », a rappelé Makori. «Ils s’attendent à des changements ou des règles fiscales réalisables qui empêcheront une fuite de capitaux vers ces actifs qui seraient considérés comme une alternative au dollar, comme l’or, comme le bitcoin.» Elle a ensuite demandé à Paul: «Pourraient-ils être en danger d’une répression gouvernementale?»

L’ancien représentant a répondu:

«Absolument… le gouvernement. est que la menace qui en résulte sera restreinte car ils ont besoin de flexibilité pour essayer de le faire. »

Il a ajouté: «Nous avions un style de [a free society]. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez simplement par la Constitution, cela peut vous donner une idée de ce qu’est une société libre.

On a également demandé à Paul: «Quel genre de suppression suppose-t-on que cela pourrait prendre après que nous ayons fait référence à des actifs, comme l’or et même le bitcoin, étant sans doute en danger d’intervention de l’État avec des impôts et une réglementation plus élevés … que suppose-t-on qu’il pourrait arriver à ceux-ci? les atouts? »

L’ancien représentant a répondu: «Je suppose que tout cela se produira.» Il a précisé que «Soit le système juridique va être utilisé», soit le gouvernement. peut simplement imprimer de l’argent supplémentaire, entraînant «la dévaluation de la monnaie».

Il était plus d’avis: «Mais ils vont jazzer pour des raisons de relations publiques. ils vont montrer qu’ils jouent au golf une taxe importante sur les terribles fortunés grâce aux troubles civils qui se produisent.

Concernant le projet de loi d’infrastructure du président Joe Biden, Paul s’attend à ce que son résultat soit «pire que la moyenne». Il a exprimé son opinion: «Très probablement, cela fera ce que ces types de programmes font continuellement, ils paient beaucoup d’argent, ils sont inefficaces, ils évaluent continuellement ce qu’ils pensaient devoir faire. En outre, il est conçu sur une certaine croyance mystique {que vous | que vous | simplement | que vous simplement} ne devriez pas avoir de souci concernant le déficit… tout le monde est juste pendant un rêve. «

Clark

Chef de la technologie.