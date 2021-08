Ron Rivera en a eu avec des mensonges anti-vax

La majorité des entraîneurs de la NFL sont toujours assis sur la question de la vaccination contre Covid-19, craignant de faire bouger le bateau avec leurs équipes et leurs fans. Des gars comme Sean McDermott à Buffalo sont restés relativement silencieux tandis que ses joueurs, comme Cole Beasley, mènent la charge anti-vax – mais à Washington, Ron Rivera en a marre.

Rivera est beaucoup plus à risque que tout autre entraîneur-chef de la NFL. Alors que la question de la vaccination des joueurs concerne principalement les victoires et les défaites pour la majeure partie de la ligue, pour Rivera, c’est une question de vie ou de mort. Il a subi une chimiothérapie et des traitements aux protons pour le cancer de la peau en 2020, vainquant la maladie – mais le laissant immunodéprimé en conséquence. Le mois dernier, Rivera a exprimé sa consternation face au faible taux de vaccination des joueurs de Washington, et bien que la situation se soit améliorée, il en a maintenant marre.

S’adressant à Albert Breer de Sports Illustrated, Rivera n’a pas mâché ses mots sur l’approche de la science qu’il a vue s’installer pendant la pandémie.

“La génération Z compte sur cela”, a déclaré Rivera, tenant maintenant son téléphone. «Et vous en avez, très franchement, f —— un ——-, qui diffusent un tas de désinformation, conduisant les gens à mourir. C’est frustrant pour moi, que ces personnes soient autorisées à avoir une plate-forme. Et puis, une agence de presse spécifique, chaque fois qu’ils ont quelqu’un, je ne suis pas médecin, mais les vaccins ne fonctionnent pas. Ou, je ne suis pas épidémiologiste, mais les vaccins vont te donner un troisième mamelon et te rendre stérile. Allez. Ça, à moi ? Cela ne devrait pas être autorisé.

Rivera a déclaré que son traitement contre le cancer l’avait rendu plus intimement conscient de la science derrière les soins de santé et du sort des moins fortunés en matière de soins de santé aux États-Unis. Maintenant, il essaie de faire comprendre à ses joueurs l’importance de se faire vacciner, pas seulement pour eux-mêmes, mais d’avoir la courtoisie humaine de base d’aider à protéger les plus vulnérables. L’impact de Rivera sur Washington a fonctionné, faisant passer le taux de vaccination des joueurs de son équipe de 55% plus tôt cet été à 84% maintenant.

Pourtant, l’entraîneur de l’équipe de football de Washington sait qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.

« Il y a assez de science positive là-bas, s’ils me disent que plus de 600 000 personnes sont décédées et que 99,9 % sont des personnes qui n’ont pas été vaccinées, eh bien, qu’en est-il du 0,1 % ? Eh bien, ces 0,1% sont des personnes qui avaient des problèmes sous-jacents – la vieillesse, autre chose. Ce ne sont pas des gens jeunes et en bonne santé. Alors je ne sais pas pourquoi. Et puis ils parlent de toute cette méfiance, eh bien, si la moitié du monde le veut et ne peut pas l’obtenir, quel est le problème avec nous ? Cela me frustre. »

Rivera refuse d’être complice d’une crise de santé publique en prétendant qu’il n’a pas de sentiments forts sur la question, comme la majorité des entraîneurs de la NFL. N’ayant pas peur de faire basculer le bateau, il prend la ligne de ses compatriotes Mike Zimmer et Pete Carroll, qui ont tous deux été d’énormes défenseurs de l’effort de vaccination. Jusqu’à présent, la poussée fonctionne et protège leurs équipes, leurs joueurs et la société dans son ensemble, même si cela provoque des frictions dans les vestiaires. Faire face à la peur erronée et à la désinformation du vaccin est une véritable bravoure, et des personnes comme Rivera méritent tout le mérite pour l’avoir fait.