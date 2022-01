Ron-Thorben Hoffman décrit le premier Noël à Sunderland, la période des fêtes

Le gardien Ron-Thorben Hoffmann a connu ses quatre premiers mois à Sunderland après avoir été prêté par le Bayern Munich dans un mouvement qui s’est déjà avéré très bénéfique pour le joueur de 22 ans.

Avec Sven Ulreich agissant en tant que gardien suppléant de Manuel Neuer au Bayern, la perspective d’obtenir de vraies minutes au Bayern était au mieux éphémère pour Hoffmann, il a donc certainement fait le bon choix avec la façon dont les choses se passent pour lui à Sunderland.

Jusqu’à présent, il a fait un total de 19 apparitions pour Sunderland en League One, enregistrant 7 feuilles blanches dans le processus. Sunderland occupe actuellement la deuxième place du classement de League One au niveau des points avec, mais derrière Rotherham à la différence de buts, qui a également un match en main. La promotion au championnat est l’objectif principal de Sunderland, et avec l’endroit où ils sont prêts, ils ont une possibilité très réaliste de le faire.

Dans sa récente chronique sur kicker, Hoffmann a décrit ce que c’était que de célébrer son premier Noël en dehors de l’Allemagne et loin de sa famille. En Angleterre, il n’y a pas de trêve hivernale pour les clubs comme il y en a en Allemagne, et en revanche, l’horaire s’intensifie autour de la période des vacances. « Donc, Noël devrait se dérouler assez différemment cette année pour la famille Hoffmann. En fait, pour la première fois depuis mes 22 ans, nous n’avons pas fêté avec toute la famille en Allemagne. Mais l’un après l’autre », a-t-il écrit. Heureusement, avant les vacances, il a pu voir sa famille pendant une courte période pendant la trêve internationale en novembre. « La trêve internationale mi-novembre est arrivée à point nommé pour nous recalibrer. J’ai rechargé mes batteries avec ma famille en Allemagne pendant 48 heures et je retourne au Stade de la Lumière avec de l’énergie », a-t-il déclaré.

Après la trêve internationale de novembre, Sunderland a enregistré neuf matchs sans défaite, sauf sa défaite en quarts de finale de la Coupe Carabao contre l’Arsenal FC. Hoffmann a commencé et a joué les 90 minutes complètes dans les neuf de ces matchs, mais Lee Burge a suppléé pour le choc de la coupe contre Arsenal. Hoffmann, bien qu’agacé d’avoir raté l’occasion de jouer contre Arsenal, comprenait pourquoi Burge avait joué à la place. « Le match à Arsenal en quarts de finale de la Coupe Carabao est un véritable moment fort. C’est juste dommage que je ne joue pas ce que, bien sûr, en tant qu’athlète de compétition, je veux toujours. Mais, comme convenu, c’est au tour de Lee Burge à l’Emirates Stadium. Il joue la coupe et a largement contribué à ce que nous soyons même autorisés à aller à Londres. Je le soutiens, tout comme il le fait pour moi », a-t-il écrit.

Photo par Alex Dodd – CameraSport via .

Sunderland a suivi la sortie de la coupe avec une victoire 3-0 sur Doncaster, puis une victoire 5-0 sur Sheffield mercredi, mais Hoffmann ne faisait pas partie de l’équipe qui a fait match nul 3-3 avec Wycombe le week-end dernier en raison d’un test de coronavirus positif. Il y a une légère épidémie de COVID au club en ce moment. Pour ce que ça vaut, avec le recul de sa saison avec Sunderland, Hoffmann est satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. « Je suis assez content de mes premiers mois sur l’île. Nous sommes (encore) sur la bonne voie, sept fois en 19 matchs, j’ai pu garder ma boîte propre. Je pense que je peux m’appuyer là-dessus. Je remercie tous les fans de l’île et d’Allemagne pour leur grand soutien et je leur dis : je vous souhaite à tous que vos rêves se réalisent en 2022 – et restez en bonne santé », a-t-il déclaré.