Ron-Thorben Hoffmann du Sunderland AFC remercie Manuel Neuer du Bayern Munich pour ses conseils

Ron-Thorben Hoffmann vient de terminer son transfert de prêt à Sunderland AFC après avoir prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2023. Il y a une option pour Sunderland d’acheter à la fin du prêt et une clause qui stipule que Sunderland devrait l’acheter s’ils devaient gagner une promotion de l’English League One à l’English Football League (deuxième niveau). Le déménagement a été associé au déménagement de Leon Dajaku à Sunderland et les fans de Tyne et Wear sont, pour la plupart, enthousiasmés par les deux arrivées du Bayern.

Pour Hoffmann, il a eu la capacité fortuite de pouvoir s’entraîner aux côtés de Manuel Neuer à Sabener Strasse pour des périodes sporadiques pendant son séjour avec le Bayern II et la première équipe lorsqu’il a été appelé dans l’équipe. Pouvoir vivre cette expérience avec l’un des meilleurs gardiens de but du monde est quelque chose qui, selon Hoffmann, a grandement profité à son développement personnel dans une récente interview avec The Shields Gazette.

“Il [Neuer] est le meilleur gardien du monde je dirais. Mais pas seulement un grand gardien de but, un grand gars et j’ai tellement appris de lui personnellement. En tant que gardien de but, il est si rapide sur pied et voit tout le match, ce qui est quelque chose de vraiment spécial », a déclaré Hoffmann à propos du gardien numéro 1 du Bayern. Son éloge de Neuer est étonnamment similaire à certains des attributs les plus forts de son jeu qu’il a montrés pour les réserves du Bayern. C’est un excellent stoppeur, bon avec la distribution par l’arrière et il a une présence dominante dans sa région.

Photo de Sven Hoppe/alliance photo via .

Hoffmann a déclaré qu’il était reconnaissant pour tout ce qu’il avait pu apprendre de Neuer et espère qu’il pourra l’apporter à Sunderland et se battre pour une place de départ régulière avec Anthony Patterson et Lee Burge. « Je suis vraiment heureux d’avoir pu apprendre de lui pendant cinq ans et j’espère pouvoir intégrer une partie de cela et de ces compétences dans mon propre jeu, mais je veux aussi être mon propre joueur », a expliqué Hoffmann. Pour Hoffmann, Dajaku et Sunderland, le prochain test aura lieu lorsque les Black Cats accueilleront Accrington Stanley dans la ligue le 11 septembre.