Ron Thorben-Hoffmann parle de sa collaboration avec Manuel Neuer au Bayern Munich et de sa décision de déménager en Angleterre

Ron Thorben-Hoffmann, qui a été prêté au Sunderland AFC par le Bayern Munich il y a environ quatre mois, s’est récemment entretenu avec . pour partager ses différentes expériences en jouant en Allemagne et en Angleterre. Le joueur de 22 ans a fait ses débuts pour Sunderland le 11 septembre contre Accrington Stanley. Parlant de sa vie et de sa carrière au Bayern, Hoffmann a partagé en détail ses expériences de travail avec Manuel Neuer.

Le jeune est un grand admirateur du capitaine du Bayern et est inspiré par l’engagement et la faim de Neuer. Il a déclaré (via @iMiaSanMia) : « En plus d’être une personne très gentille, c’était fou de voir à quel point il est bon à chaque séance d’entraînement. Il ne veut pas encaisser de buts à l’entraînement, même à l’entraînement des gardiens. Il est toujours de mauvaise humeur quand il concède. Il est si rapide sur ses pieds, ses réflexes. C’est un grand capitaine, un leader, c’est certainement quelque chose que vous pourriez retenir.

La décision d’accepter un prêt n’a pas été prise du jour au lendemain. Hoffmann, comme tous les autres joueurs, a toujours donné la priorité à jouer réellement. Il était pleinement convaincu que le voyage de la troisième division aux projecteurs européens serait une course difficile.

« Vous ne pouvez pas franchir le pas de jouer pour les moins de 23 ans du Bayern en troisième division allemande pour jouer en Ligue des champions devant 80 000 personnes, ce n’est pas possible. En tant que joueur de champ, c’est possible comme vous le voyez avec Jamal Musiala. Mais en tant que gardien de but, ce n’est pas possible. Alors, nous avons discuté (avec Manuel Neuer) de ce qui serait bien ensuite. Il m’a dit que jouer était le plus important », a déclaré Hoffmann.

À partir de là, Hoffmann a fait le grand saut et a prospéré. Hoffmann a 22 buts alloués en 17 apparitions avec cinq feuilles blanches à Sunderland.