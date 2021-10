Ron-Thorben Hoffmann sur Sunderland & League One : « C’est de la bière, pas des bulles… »

Ron-Thorben Hoffmann a connu un début de vie décent à Sunderland dans la Ligue anglaise de football depuis qu’il a rejoint le Bayern Munich le jour limite de la fenêtre de transfert d’été.

Hoffmann a disputé un total de sept apparitions avec les Black Cats, affichant un record de cinq victoires, un match nul et une défaite lors de ces matches. Il a également enregistré trois feuilles blanches dans le processus. Il est rapidement devenu le starter incontournable de Lee Johnson entre les bâtons et le passage à Tyne and Wear s’avère adapté à ce que cela vaut, car il ne voyait pas de voie claire pour les minutes de la première équipe dans la première équipe du Bayern derrière les deux Manuel Neuer et Sven Ulreich.

Il a fallu attendre la date limite pour conclure l’accord de prêt de Hoffmann pour déménager à Sunderland avec Leon Dajaku. Il était clair pour Hoffmann qu’il devrait chercher ailleurs que le Bayern s’il voulait vraiment obtenir des minutes en première équipe quelque part, ayant dépassé l’équipe de réserve. Avec toutes les pièces mobiles entre Alexander Nubel prêté à l’AS Monaco et le Bayern ramenant Ulreich de Hambrug SV, les chances pour Hoffmann de faire sa première apparition en équipe étaient incroyablement minces. À Sunderland, il acquiert un temps et une expérience précieux.

Dans une récente chronique pour kicker, Hoffmann a expliqué que lorsque lui et ses agents cherchaient des clubs réalisables vers lesquels transférer, Sunderland avait une certaine allure qu’il aimait vraiment. « L’espoir et les nouvelles opportunités alternent avec les accords rompus. Mais une chose devient de plus en plus concrète. Sur l’Ile. À Sunderland. Au club traditionnel de l’AFC. Je suis vraiment partant pour ça. Cinq fois champion d’Angleterre, 33 000 spectateurs en moyenne, de belles ambitions pour passer de la troisième division à la Premier League. Et: Une rivalité avec Newcastle, qui transforme le jumelage contre FCB en 1860 en un zoo pour enfants », a-t-il écrit en envisageant l’idée d’un prêt là-bas.

Avance rapide jusqu’à la finalisation du transfert le jour de la date limite, Hoffmann a dû quitter Francfort pour Newcastle à 6 heures du matin, mais lorsqu’il a atterri au Royaume-Uni, ses bagages s’étaient perdus. Entre ce malheur, tous les tests COVID et les formalités post-Brexit pour voyager de l’Union européenne au Royaume-Uni, son premier jour en Angleterre avant de mettre le stylo sur papier a été incroyablement mouvementé. « N’y pense pas. Continue. Je passe le contrôle sans problème. Ensuite, direction le stade pour une première interview et une séance photo. Seul le contrat n’a toujours pas été signé. Nous sommes assis dans la même pièce que mon conseiller et nous continuons de réseauter virtuellement avec des avocats et des gestionnaires. Avons-nous de la pratique, dans la télécommande, à cause de Corona. Et puis, à 23h12 : Alléluia, c’est fait et je vais signer mon contrat avec le Sunderland AFC », a-t-il décrit ce jour-là.

Un peu plus d’une semaine après avoir terminé le déménagement à Sunderland, Hoffmann était dans la formation de départ pour affronter ses rivaux de la ligue Accrington Stanley au Stadium of Light. C’était une occasion qui correspondait à tout ce qu’il espérait, comme il l’a écrit. « Et puis, comme s’il était peint, la veille de l’anniversaire de ma mère est le meilleur match contre Accrington dans leur propre stade. Premier contre deuxième. Tout le stade chante et tremble. Je suis dans le onze de départ et ce n’est que maintenant que je comprends pourquoi c’est du vrai football, chaque cliché est vrai », a-t-il décrit. « Ce n’est pas la série Netflix « Sunderland till I Die », mais c’est exactement pourquoi elle a été tournée. C’est de la bière, pas du pétillant, c’est du football anglais et pas de la Ligue des champions, il y a tellement et tellement d’émotions réelles, et maintenant je sais : j’ai bien fait, je veux être ici et maintenant, dans cette équipe, ce stade, avec et pour ces gens », a-t-il poursuivi. Sunderland a remporté ce match 2-1.

Photo de Ian Horrocks/Sunderland AFC via .