Ronald Acuña a déjà une date de retour ! … et ce sera cette année

Le joueur vénézuélien des Braves, Ronald Acuna Jr, a parlé de sa rééducation et de son retour provisoire dans la Major League Baseball.

Et tout cela semble être une bonne nouvelle pour les fans des Braves et des Vénézuéliens… en fait un peu moins et Acuña Jr aurait même pu être de retour pour les World Series (si Atlanta s’en était mêlé).

Rappelons que depuis le 10 juillet, Acuña Jr n’a plus marché sur un diamant après s’être blessé lors d’un match de saison régulière en tentant d’aligner un ballon volant dans le champ extérieur. Les images, dès le premier plan, prévoyaient que l’Abuseur serait absent pendant plusieurs semaines à cause de la douleur du joueur.

Et à propos de son retour ?

Eh bien, la qualification semble aller de mieux en mieux et en fait, Acuña Jr a été un visiteur régulier des Braves dougout lors de ces séries éliminatoires pour encourager ses coéquipiers et se sentir partie prenante de cette extraordinaire post-saison.

Et dans une interview pour The Atlanta Journal, le créole a annoncé qu’il était à 70 % remis de sa blessure et qu’entre novembre et décembre on estime qu’il est déjà complètement rétabli.

