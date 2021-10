Ronald Acuña a donné à Alex Bregman une mise à jour sur les blessures dans le chat des World Series

À l’époque où la star des Braves et alors favori de la Ligue nationale MVP Ronald Acuña Jr. est tombé avec un ACL déchiré en juillet, les choses semblaient sombres pour Atlanta. Les Braves avaient une fiche de 44-45 à l’époque et occupaient la troisième place du classement de NL East.

Mais au lieu de vendre à la date limite et de concéder 2021 comme une saison perdue, le directeur général des Braves Alex Anthopoulos a opté pour une métamorphose en gros du champ extérieur. Avec Acuña perdu pour la saison, les Braves ont acquis Joc Pederson, Eddie Rosario, Adam Duvall et Jorge Soler. Et bien qu’ils n’aient pas dépassé 0,500 avant août, les Braves sont dans les World Series.

Pourtant, Acuña a fait le voyage à Houston et même le joueur de champ intérieur des Astros Alex Bregman a voulu connaître le statut de la star des Braves.

Le respect. @ronaldacunajr24 @ABREG_1 pic.twitter.com/AMppBkWzrB – FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 26 octobre 2021

Dans une vidéo d’avant-match avant le premier match des World Series, nous pouvons voir Bregman saluer Acuña. Bregman a ensuite fait de son mieux pour demander à Acuña en espagnol quand il devait revenir.

Acuña a déclaré qu’il était sur la bonne voie pour revenir en mai, alors bravo à Bregman d’avoir obtenu les réponses importantes ici. Si Acuña reste en ligne avec ces progrès, il devrait revenir pour le deuxième mois de la saison 2022.

Et vous savez que tout le baseball sera ravi de le retrouver. Il nous a manqué.