Ronald Acuña Jr. a apprécié le coup de circuit de Gabriel Moreno à Barquisimeto

La grande ligue vénézuélienne Ronald Acuña Jr, je connais joie au maximum le Home Run de l’espoir appartenant à l’organisation de la Ligue majeure de baseball des Blue Jays de Toronto – MLB, Gabriel Moreno, lors de leur réunion d’hier à la LVBP.

Le voltigeur vénézuélien, qui est en vacances dans son pays natal, a fait une apparition lors de la rencontre d’hier entre Cardenales de Lara et Bravos de Margarita, où le jeune joueur Gabriel Moreno a envoyé son premier homerun dans la LVBP.

Acuña Jr, au premier rang du stade Antonio Herrera Gutiérrez, a profité de l’énorme coup de Moreno, qu’il a contribué à la victoire des Lara Cardinals sur les Margarita Braves.

Gabriel Moreno était la perspective la plus marquante de son organisation la saison dernière et avec ce circuit, il a démontré toute sa puissance offensive.

Ici la vidéo :

Ronald Acuña Jr avec la meilleure vidéo que j’ai vue, sur ses histoires IG, de la ligue d’hiver RH de Gabriel Moreno ce soir pic.twitter.com/Qa4IjftClv – bk (@_bkuh_) 10 décembre 2021

Ronald Acuña Jr, a toujours montré son intérêt à voir l’action au Venezuela, sachant qu’il appartient aux La Guaira Sharks, hier, il a soutenu les Lara Cardinals.

Il y a un sentiment frappant pour Acuña, pour l’ensemble twilight, alors que son coéquipier et champion des World Series, William Contreras, passe à l’action avec les « Red Birds » dans cette édition du LVBP.

En plus de cela, son frère Luisangel Acuña Jr appartient à l’équipe de Lara, ce qui en conclusion pourrait être un message subliminal de la grande ligue vénézuélienne pour vouloir jouer pour l’équipe de Barquisimetan.

Ronald Acuña Jr, n’a jamais participé au baseball dans son pays, ce qui rend son intérêt pour les Lara Cardinals encore plus curieux, car il a des joueurs aussi proches que Contreras et son frère, ce qui est un plus pour vouloir jouer avec eux en portant des le même uniforme à l’avenir.

Espérons qu’un jour il y aura un de ces changements symboliques comme celui de Félix Hernández à Magallanes et que Cardenales puisse amener Ronald Acuña Jr même si c’est pour jouer un mois, un round robin – N Antonio🆑🐦🎅 (@ nmatos85) 10 décembre 2021

Hier soir, l’espoir n°1 des @BlueJays et record des #Cardenales de Lara Gabriel Moreno (C), a tiré son premier circuit du 2021-2022 dans le #LVBP Ronald Acuña Jr a vécu le moment de très près et a célébré la connexion de son compatriote. Arepa Power ! 🇻🇪 # SomosUno https://t.co/z1LjVw5AhX – Victor Briceño (@ Victorbrr31) 10 décembre 2021

Ronald Acuña Jr arriverait-il aux Lara Cardinals à l’avenir?

Auteur : Luis Caceres