Ronald Acuña Jr. a envoyé un message à Miguel Cabrera après son 500e home run à Las Mayores

in

Le Vénézuélien des Braves d’Atlanta, Ronald Acuna Jr., n’a pas hésité à féliciter son compatriote Miguel Cabrera après avoir frappé son 500e coup de circuit au baseball Ligue majeure de baseball – MLB.

A travers une vidéo, Ronald Acuña Jr. a pris quelques secondes pour féliciter Miguel Cabrera, qui est son idole et référence en tant que joueur depuis son enfance, ceci après avoir atteint 500 home runs dans le Grandes ligues.

Après ce coup de Cabrera contre les Blue Jays de Toronto, les félicitations ne se sont pas fait attendre et Acuna Jr. se sont joints à eux, lui adressant un message chaleureux, le remerciant même de ce qu’il représente pour les Vénézuéliens dans le MLB.

Ici la vidéo :

Ronald Acuña Jr. (@ronaldacunajr24) félicite son idole Miguel Cabrera (@MiguelCabrera) après avoir atteint 500 circuits en #MLB🇻🇪⚾👏🏻 #HazloGrande pic.twitter.com/Y0gOGmceBo – Enrique Cáceres Cobaleda (@Cacerescobaleda) 22 août 2021

“Miguel, félicitations pour votre 500 home run dans le Grandes ligues, Que Dieu continue de vous bénir toujours et merci d’être un exemple pour nous, les Vénézuéliens”, a-t-il déclaré. Ronald Acuña Jr.

Ce n’est un secret pour personne que “Miggy” est le modèle de Ronald Acuña Jr. Et après ce coup historique, le jeune joueur a consacré des mots émouvants pour féliciter le Vénézuélien avec les meilleurs records dans le MLB.

De plus, sans aucun doute après avoir récupéré et être de nouveau en action dans le Grandes ligues, Le joueur de 23 ans partira en quête de continuer à augmenter ses effectifs et pourquoi pas parier sur l’atteinte des records de Miguel Cabrera.