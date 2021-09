Ronald Acuña Jr. en uniforme avec les Braves pour la photo officielle

in

Le Vénézuélien du Courageux d’Atlanta, Ronald Acuña Jr., les uniforme de son équipe, mais pas pour jouer précisément, mais pour photo officielle de la saison 2021 de la Major League Baseball – MLB.

Ce jeudi 9 septembre, les Braves d’Atlanta se sont coordonnés pour prendre leur photo officielle de la saison 2021 de la Major League Baseball, c’est pourquoi nous avons revu le voltigeur vénézuélien Ronald Acuña Jr. en uniforme, qui est actuellement hors de combat en raison d’une blessure regrettable.

Au mois de juillet, Acuña Jr. a subi une déchirure des ligaments croisés d’un de ses genoux, cette blessure a fait que le Vénézuélien a annulé le reste de la campagne 2021, ceci car il a dû subir une intervention chirurgicale pour réparer les dégâts. .

Deux mois plus tard, les caméras ont pu capturer le Vénézuélien des Braves avec l’uniforme, mais malheureusement pour les amateurs de MLB, ce n’était pas pour jouer, s’entraîner ou autre, mais seulement pour prendre la photo officielle avec l’équipe de la saison 2021.

Pour beaucoup, sans aucun doute, voir Ronald Acuña Jr. en uniforme devrait provoquer la nostalgie, en raison de cette malheureuse blessure qui a mis fin à sa saison est arrivée à un moment brillant de son époque, frappant de manière formidable et étant un leader sur le terrain pour le Courageux.

Ici la vidéo :

Voir @ronaldacunajr24 et @Mike_Soroka28 de retour en uniforme pour la journée photo est déjà le clou de la soirée 🙏 pic.twitter.com/SMsXXcbuz4 – Bally Sports : Braves (@BravesOnBally) 9 septembre 2021

De plus, d’Acuña Jr., on pouvait également voir le lanceur Mike Soroka, qui également en raison d’une blessure en 2020, n’a pas pu revenir pour cette saison 2021 et est hors de combat dans les Ligues majeures.

Quelle a été la qualité de 2021 pour « El Abusador » ?

Eh bien, extrêmement incroyable. Ronald Acuña Jr. à cette époque se battait pour la tête du circuit de la MLB et était le joueur avec les meilleurs records offensifs au sein des Braves et de la Ligue nationale, il ressemblait sans aucun doute à un candidat pour le MVP 2021.

Au total, 82 matchs ont été ceux que le Vénézuélien a disputés lors de la saison 2021 avec les Braves, où pendant ce temps il a brillé très bien et en raison de son niveau, il a été l’un des joueurs les plus votés pour le All-Star Game. , qu’il ne pouvait pas aller pour cette malheureuse blessure.

Leurs nombres

84 coups sûrs 19 doubles 1 triple 49 marches 24 circuits 52 points produits 72 points marqués 17 interceptions Moyenne de 0,283

Il est prévu qu’entre six (6) et huit (8) mois Ronald Acuña Jr. puisse être de retour avec les Braves, donc Spring Training 2022 pourrait être sa fenêtre de retour, rappelant qu’il est actuellement en rééducation après avoir subi une intervention chirurgicale.