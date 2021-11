Ronald Acuña Jr. est clair sur son objectif pour le Big Show 2022

Le jardinier vénézuélien du Courageux d’Atlanta, Ronald Acuna Jr., a laissé un message ambitieux au milieu de la célébration de la Épreuves mondiales et il est clair sur son objectif pour le saison 2022 des Ligue majeure de baseball – MLB.

Les Braves d’Atlanta ont célébré aujourd’hui dans leur stade l’obtention de la Série mondiale 2021 des ligues majeures et au milieu de celle-ci, le Vénézuélien Ronald Acuña Jr. a clairement indiqué aux fans quel était son objectif pour la saison 2022, n’étant plus que de répéter la même chose que cette année, étant au sommet du meilleur baseball au monde.

« Je vous verrai l’année prochaine et nous ferons de même », a déclaré Ronald Acuña Jr.

Précis, court et concis, c’est ainsi qu’Acuña Jr. a parlé au milieu de la célébration à Truist Park, assurant que l’année prochaine il veut faire partie de jouer sur le terrain d’un championnat de la MLB, quelque chose que cette année il pourrait pas à cause de cette malheureuse blessure qui l’a tenu à l’écart pour le reste de la saison.

VIDÉO

Ronnie va droit au but : « Je vous verrai l’année prochaine et nous ferons la même chose. » pic.twitter.com/HE7Q8vVYgi – Bally Sports South (@BallySportsSO) 5 novembre 2021

Bien qu’en raison d’une blessure, le Vénézuélien n’ait pas joué avec les Braves dans cette Série mondiale, il a été un élément clé tout au long de la saison et pendant les séries éliminatoires, il a été un soutien important pour l’équipe dans la grotte, ils ne pourront donc pas le dire. lui qu’il n’est pas champion de MLB.

Ronald Acuña Jr. devrait retourner sur le terrain en mai et être pleinement prêt pour la campagne 2022 de la Major League Baseball, ceci après avoir terminé son processus de réhabilitation de la manière la meilleure et la plus prudente, voulant revenir avec un objectif : REPEAT THE WORLD SERIES .

Ronald Acuña Jr. il a frappé .283 avant de se blesser avec 24 circuits et 52 points produits en 82 matchs pour les Braves.