Ronald Acuña Jr. est devenu fou en regardant les Braves battre les Brewers à la télévision

Les Braves d’Atlanta sont tranquillement devenus la plus grande surprise du baseball, en particulier dans la seconde moitié de la saison. Après avoir perdu la superstar Ronald Acuña Jr. à cause d’une blessure au LCA mettant fin à la saison, les Braves sont entrés dans la pause des étoiles avec un match en dessous de 0,500 et à la troisième place de la division.

Mais avancez rapidement de trois mois et les Braves retournent au NLCS. Acuña, bien sûr, étant le plus grand fan de l’équipe.

Les Braves ont remporté un deuxième voyage consécutif dans la NLCS mardi avec leur victoire dans le quatrième match, 5-4, contre les Brewers de Milwaukee. Alors qu’Acuña a fait une apparition à Truist Park pour le match 3, il a choisi de regarder le match décisif de chez lui. Et, eh bien, il était excité quand Will Smith a enregistré la sortie finale. (Attention : certaines langues NSFW en espagnol).

La réaction en direct de Ronald Acuna à l’avancée des Braves vers le NLCS pic.twitter.com/f2mJj8ltYS – Taylor Wirth (@WirthTM) 13 octobre 2021

La star des Braves a posté sa réaction en direct sur Instagram au retrait de Smith en série. Nous pouvions entendre Acuña plaisanter qu’il était nerveux malgré le fait qu’il ne jouait même pas. Et puis, lorsque la finale a été enregistrée, il est devenu fou, criant aux Brewers de « rentrer à la maison ! »

Ne change jamais, Ronald.

Même à travers la télé, il parlait des ordures aux Brewers.

Les Braves attendront le vainqueur du match NLDS 5 de jeudi entre les Giants et les Dodgers. Une victoire des Dodgers (malgré les 106 victoires de Los Angeles) signifierait un avantage sur le terrain pour Atlanta lors du match revanche du NLCS. Une victoire des Giants obligerait les Braves à se rendre à San Francisco pour le premier match de samedi.