Ronald Acuña Jr. renvoie chez les Brewers via Live

Le Vénézuélien Ronald Acuña Jr. envoyé pason maison aux Brasseurs par Milwuakee en direct (vivre dans Instagram après le retrait au bâton de Will Smith contre Christian Yelich qui a permis aux Braves d’Atlanta de se classer parmi les séries de championnats de la Ligue nationale de la saison 2021 de la Major League Baseball.

Habitent

Voici comment Acuña a renvoyé les brasseurs chez eux :

Ronald Acuña Jr. était HYPE en train de regarder à la télévision alors que les Braves remportaient la série pic.twitter.com/awWppHmFHH – Jomboy Media (@JomboyMedia) 13 octobre 2021

Toujours en soutien

Ronald Acuña Jr. a toujours soutenu les Braves malgré sa blessure et son incapacité à jouer, il était sur la photo de l’équipe, même dans le stade en uniforme de la pirogue lors du premier match de la série de division de la Ligue nationale 2021 contre Milwuakee.

Deuxième saison consécutive

Qu’Atlanta se qualifie pour la série de championnats de la Ligue nationale.

Sans Acuña

C’est la première fois que les Braves jouent les séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball sans Acuña depuis 2018. Il y a trois ans et en 2019, ils sont restés dans la série de division contre les Dodgers de Los Angeles et les Cardinals de St. Louis et en 2020 également contre les Dodgers en la Championship Series, quand ils sont arrivés à avoir la série 3-1.

2021

Atlanta attend les Giants de San Francisco ou de Los Angeles pour disputer les Championship Series à partir du samedi 16 octobre 2021, à San Francisco si les Giants avancent ou à Atlanta si les Dodgers se qualifient.