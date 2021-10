Ronald Acuna Jr. révélé à Alex Bregman à son retour à l’action

le vénézuélien Ronald Acuna Jr. des Braves d’Atlanta a dit Alex Bregman des Astros de Houston, quand il reviendra à l’action dans le MLB 2022.

C’est fou à dire, mais si Acuña ne tombe pas, il y a une chance que les Braves ne soient pas dans les World Series.

Acuña s’est blessé le 10 juillet alors qu’il traquait un ballon dans le champ droit profond contre les Marlins de Miami. Sa saison s’est terminée ce jour-là. Avant cela, il a coupé .283 / .394 / .596. Il a ajouté 24 circuits, 52 points produits et 17 buts volés. C’est un joueur électrique qui peut tout faire sur le diamant.

Au cours de l’entraînement des Astros et des Braves menant au premier match des World Series, Acuna Jr. a déclaré à Bregman qu’il espérait reprendre l’action en mai, s’il n’y avait pas de retard.

Le respect. @ ronaldacunajr24 🤝 @ ABREG_1 pic.twitter.com/AMppBkWzrB – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 26 octobre 2021

Les Braves ont ensuite ajouté Joc Pederson, Eddie Rosario et Adam Duvall à la date limite des échanges de juillet. La production obtenue par l’équipe de ces trois est plus que ce que Acuña contribue. La seule raison à cela est qu’il y en a trois, et un seul de Ronald. Acuña est sans doute le meilleur joueur de baseball, il est donc impossible de le remplacer par un autre joueur. Ceci est démontré par le fait qu’Acuña avait la plus haute GUERRE au baseball avant sa blessure.

