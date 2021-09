Ronald Araujo de Barcelone: ​​C’est dommage que le but soit arrivé si tard

Ronald Araujo était le héros de Barcelone lundi soir, apparaissant avec une tête tardive pour sauver un point pour les hôtes contre Grenade.

Barcelone avait pris du retard en moins de deux minutes lorsque Domingos Duarte a assommé le Camp Nou avec un but précoce.

Les hôtes semblaient se diriger vers une première défaite en Liga de la saison jusqu’à ce qu’Araujo surgisse à la 90e minute avec un égaliseur pour arracher un match nul.

L’international uruguayen, qui a été nommé à juste titre homme du match, a parlé du match après le coup de sifflet final et a admis qu’il était déçu que le but soit venu si tard.

« C’est dommage car nous voulions gagner, nous voulions les trois points à domicile. On a fait un bon match mais on a laissé entrer le premier but, ils ont bien défendu, on a essayé d’attaquer, d’avoir le ballon et de revenir dans le match. « Quand ils ont marqué un but sur coup de pied arrêté, c’est généralement un manque de concentration, nous devons corriger cela. C’est parfois difficile au début, mais il faut corriger ça car ensuite c’est difficile de revenir « J’ai eu trois très bonnes têtes. Celui de la première mi-temps a été bien sauvé. Je suis juste content de pouvoir marquer et d’aider l’équipe. C’était à mon tour d’entrer sur la feuille de match. Je suis là pour aider l’équipe de toutes les manières possibles. «Ils ont perdu du temps, ils ont interrompu le jeu autant qu’ils le pouvaient. Nous ne nous sommes pas éteints, c’est juste dommage que le but soit arrivé si tard parce que je pense que nous n’avons pas pu le renverser. Nous devons arrêter de faire des erreurs et continuer à prendre des points.

Ce fut une performance assez chaotique de Barcelone et une qui a vu Ronald Koeman finir par utiliser une ligne de front d’urgence de Luuk de Jong et Gerard Piqué en fin de match alors que son équipe partait à la recherche d’un but.