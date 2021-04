Ronald Araujo discute du revirement de forme de Barcelone

Le défenseur de Barcelone Ronald Araujo a parlé du redressement de forme de son équipe qui a vu l’équipe de Ronald Koeman réduire l’écart avec le leader de l’Atletico Madrid à un seul point.

Les géants catalans ont connu un début de saison difficile et étaient 10 points derrière l’Atletico en début d’année. Cependant, une série de 19 matches sans défaite en Liga a ramené le titre en vue.

Araujo explique comment un début de campagne décevant a aidé à rapprocher les joueurs pour essayer de trouver une voie à suivre.

L’international uruguayen a également pris le temps de parler du capitaine Lionel Messi et de la façon dont il espère que l’Argentin restera au club après la fin de la saison lorsque son contrat expirera.

«Quand Suárez est parti, j’ai pris son ancien casier dans le vestiaire, à côté de Messi. C’est une excellente personne, un grand capitaine et une référence. J’espère qu’il restera avec nous beaucoup plus longtemps. Messi est le Barça, il est ici depuis de nombreuses années, il est le capitaine et la référence, une idole pour beaucoup. La vérité est qu’il est difficile de le voir avec une autre chemise. Je crois et je veux qu’il reste avec nous.

Source | Cadena SER