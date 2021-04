Ronald Araujo dit que Barcelone doit améliorer sa concentration lors de la finale de la Copa del Rey

Barcelone rencontrera l’Athletic Bilbao samedi à Séville pour la finale de la Copa del Rey 2021, et ce sera le deuxième match pour le titre entre les deux équipes cette année après un décisif mémorable de la Supercoupe espagnole en janvier.

L’Athletic a gagné ce soir-là avec quelques buts très tardifs, dont un en prolongation, après que le Barça ait travaillé très dur pour gagner une avance de 2-1 en fin de seconde période. Ronald Araujo faisait partie de l’équipe ce soir-là et a identifié la concentration comme le problème avec le Barça dans ce match, et dit qu’ils doivent être activés encore plus samedi.

«Une finale demande de la concentration de la première à la dernière minute. Notre problème ce jour-là était exactement celui-ci: la concentration. On ne peut pas encaisser de but à la dernière minute. Nous devons jouer le jeu tel qu’il est: une finale, tout donner jusqu’au dernier instant et chercher à le gagner.

Araujo a également parlé de ne pas avoir de supporters dans le stade, une possibilité qui a été soulevée le mois dernier mais qui a finalement été écartée par les autorités sanitaires espagnoles, et Ronald manquera la foule à Séville.