Ronald Araujo dit que Barcelone “ se battra jusqu’à la fin ” en Liga

Ronald Araujo a déclaré que Barcelone «se battrait jusqu’à la fin» pour être sacré champion de la Liga après le match nul 0-0 de samedi avec l’Atletico au Camp Nou.

L’équipe de Ronald Koeman a raté l’occasion de dépasser l’Atletico dans le tableau et de rester à deux points des Rojiblancos avec seulement trois matchs à jouer.

Le résultat de samedi est une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui remportera une victoire sur Séville dimanche, mais Araujo dit que ce n’est pas encore terminé.

“Nous sommes Barca, nous avons une bonne équipe, il reste trois matchs à disputer et nous nous battrons jusqu’à la fin en Liga, cela semble très difficile mais nous sommes proches”, a-t-il déclaré.

«Je pense qu’ils se fermaient bien à l’arrière. Ils sont sortis rapidement aux compteurs avec Carrasco et Correa et nous avons essayé de les arrêter et de jouer comme nous le savions.

«C’est dommage car nous voulions que les trois points tentent de rester dans la lutte pour la Liga, mais nous devons continuer.»

Source | Barca TV