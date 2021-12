Ronald Araujo dit que le match nul de Barcelone à Séville est un « pas en avant »

Le défenseur de Barcelone Ronald Araujo estime que le match nul de mardi contre Séville en Liga est un « pas en avant » pour les géants catalans.

L’équipe de Xavi est repartie avec un point d’un stade pluvieux Ramon Sanchez-Pizjuan après un match nul 1-1 divertissant.

Lucas Ocampos avait ouvert le score mais Araujo égalisait d’une belle tête. Séville a été réduit à 10 en seconde période lorsque Jules Kounde a vu rouge pour avoir lancé le ballon dans le visage de Jordi Alba.

Araujo a fait face à la presse après le match et a salué la performance de son équipe, même s’il a admis qu’il était décevant de ne pas remporter les trois points.

« Je pense que c’est un pas en avant. C’était une excellente performance contre un rival coriace à l’extérieur », a-t-il déclaré.

« Je pense que nous méritions plus. Je pense que nous avons fait une bonne première mi-temps, c’est dommage pour leur but, nous ne l’avons pas bien défendu, mais c’est leur honneur. Ce que nous voulons faire, c’est ramasser des points et monter dans le classement.

« Nous travaillons dur, avec beaucoup de jeunes joueurs, c’est dommage. Nous avons juste besoin de quelques buts supplémentaires pour tuer des matchs comme celui-ci. Je suis sûr que vous verrez un Barça amélioré dans la seconde moitié de la saison.