Ronald Araujo envoie un message de défi après la défaite de Barcelone en UCL contre le Bayern

Le défenseur de Barcelone Ronald Araujo a envoyé un message de défi aux supporters après la défaite de mardi en Ligue des champions face au Bayern Munich.

L’équipe de Ronald Koeman a perdu son match d’ouverture d’une campagne de Ligue des champions pour la première fois depuis 1997-98 et n’a pas réussi un seul tir cadré au cours des 90 minutes.

C’était une autre histoire pour le Bayern qui a ouvert le score grâce à Thomas Muller, en a ajouté deux autres de Robert Lewandowski et aurait pu en avoir quelques autres aussi.

Il ne fait aucun doute que la nuit a été difficile pour les géants catalans, mais Araujo ne perd certainement pas espoir pour le moment.

Voici son post sur les histoires Instagram après le match.

« Le Visca Barça, toujours ! Merci à tous pour le soutien. Nous avons perdu la bataille, mais la guerre n’est pas encore terminée. Nous reviendrons plus forts !!”

Koeman est revenu à trois défenseurs centraux pour la visite du Bayern avec Araujo commençant aux côtés de Gerard Pique et Eric Garcia, tandis que Jordi Alba et Sergi Roberto ont joué large pour les hôtes.

La défense du Barca a été occupée par Lewandowski and Co., mais Araujo a fait une solide performance et a été l’un des rares points positifs pour les hôtes lors d’une autre soirée décevante de Ligue des champions pour les Catalans.