Ronald Araujo : le Barça veut tout gagner et doit se battre pour les plus gros prix

Ronald Araujo s’est adressé à la presse mardi avant le choc de la Ligue des champions entre Barcelone et Benfica et a clairement indiqué qu’il s’attend à ce que son équipe se batte pour les titres cette saison.

L’entraîneur Ronald Koeman a été assez négatif dans plusieurs interviews sur les chances du Barça cette saison, mais Araujo n’en a rien et veut remporter des trophées.

« Le Barça veut tout gagner et nous devons nous battre pour les plus gros prix. Nous avons hâte de voir ce qui se passe, nous devons sortir pour gagner et défier les plus grandes équipes.

« Obtenir des points dans la ligue est vraiment important. Nous avons très bien joué et c’était la clé. Maintenant, nous avons une semaine avec deux matchs clés contre Benfica et l’Atlético et c’est motivant. Nous avons une grande équipe avec de grands joueurs et nous devons tout faire.

« Nous sommes en bonne forme et nous sortons d’une bonne performance et c’est la voie à suivre. Nous devons viser les trois points.