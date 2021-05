Ronald Araujo parle de l’avenir de Barcelone, Antoine Griezmann et Ansu Fati

Ronald Araujo est actuellement absent avec l’équipe nationale d’Uruguay mais a parlé de son avenir à Barcelone et espère pouvoir rester longtemps au Camp Nou.

Le joueur de 22 ans vient de connaître une solide saison 2020-21 avec le Barça. Il a raté une partie de la campagne en raison d’une blessure, mais a quand même fini par faire 24 apparitions en Liga.

Araujo est en fait hors contrat l’année prochaine mais dit qu’il espère pouvoir rester au Camp Nou pendant longtemps.

«Je suis très heureux d’être à Barcelone, j’espère y être pendant de nombreuses années et faire de mon mieux à chaque saison. Il me reste une saison de plus sur mon contrat, qui court jusqu’en 2022; Je ne connais toujours pas la question du renouvellement, mon représentant s’en charge, je suis calme, j’espère pouvoir continuer dans le club.

«Je pense que j’ai fait une bonne saison et c’est bien qu’ils parlent en bien de moi, ils parlent de renouveler mais je suis maintenant concentré sur l’équipe nationale et les qualifications, alors nous verrons ce qui se passe au club.»