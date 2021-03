Ronald Araujo parle des doubles espoirs de Barcelone

Le défenseur de Barcelone Ronald Araujo a évoqué la possibilité de remporter un doublé en championnat et en coupe avec les géants catalans cette saison.

L’arrière central se dit heureux de parler de trophées car gagner la ligue semblait assez impossible plus tôt cette année.

Le Barça a depuis disputé une série de 18 matches sans défaite qui a ramené le titre dans le futur avec l’équipe maintenant à seulement quatre points de l’Atletico avec 10 matchs à jouer.

«Nous savons que nous avons les deux trophées très proches. C’est une grande motivation. Nous voulons faire le double et nous nous battrons pour eux jusqu’au bout.

Araujo espère également que Koeman reste entraîneur du club et a félicité le Néerlandais pour la façon dont il a changé la forme de l’équipe.

«C’est très bien que le conseil d’administration ait confiance en Koeman car le patron a montré qu’il était un excellent entraîneur. Il est très bon avec l’équipe et les vestiaires. Cette relation est très importante. Je suis très heureux qu’il puisse continuer avec nous, car il nous apporte beaucoup, en particulier les jeunes.

«Le travail qu’il avait devant lui n’était pas du tout facile, compte tenu de la situation dans son ensemble. Mais c’est un coach avec beaucoup de caractère, qui sait gérer ces problématiques. et leur personnel d’entraîneurs a fait du très bon travail. Nous travaillons bien et cela se traduit par la façon dont les vestiaires sont et les résultats.

Source | TV3