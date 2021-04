Ronald Araujo réagit à la victoire de Barcelone sur Getafe

Ronald Araujo a connu des fortunes mitigées après avoir été remplaçant à la mi-temps de la victoire 5-2 de Barcelone sur Getafe au Camp Nou.

L’arrière central était coupable d’avoir donné un penalty en seconde période, ce qui a permis aux visiteurs de porter le score à 3-2 et de faire un match qui avait semblé confortablement assez nerveux.

Cependant, Araujo est également apparu avec un but pour faire 4-2 tard avant qu’Antoine Griezmann ne scelle les trois points du point de penalty.

Araujo a admis après le match qu’il avait besoin d’améliorer sa concentration mais était heureux de revenir sur la feuille de match.

«J’étais éviscéré par le penalty, mais le but m’a aidé à le surmonter. Je dois mieux me concentrer dans des moments comme celui-là.

«Il nous reste sept finales pour remporter le titre. Nous nous débrouillons bien malgré la défaite au Clasico et nous pensons juste à gagner ces sept matchs.

«Je suis content du but. Messi me dit d’entrer dans cette zone car il traverse fort et bas et j’ai la capacité dans les airs d’aider l’équipe.

